Промени в Закона: Как ще се изчислява такса смет от Нова година?

Промени в Закона за местните данъци и такси задължават до края на годината собствениците или ползвателите на даден имот в Благоевград да посочат от колко лица е използван той. Всяка община трябва да въведе нов подход при определянето на размера на таксата за битови отпадъци. В столицата все още няма яснота как ще бъде изчислявана такса смет.

Досега размерът на такса смет в Благоевград се изчисляваше на база данъчните оценки на имотите за физическите лица. С влизането в сила на новите разпоредби обаче, при формиране на таксата ще се взима предвид броят на хората, които реално обитават или използват имота.

Методи Байкушев, кмет на община Благоевград: "Избраният от нас модел, като администрация е, за първите две услуги таксата да се определя на база брой ползватели на имотите, а за третата таксата да се определя на база площта на всеки един от имотите. Припомням, че първата услуга е сметосъбиране и сметоизвозване. Втората услуга е третиране и депониране на отпадъците. Третата услуга е услугата по чистота на територията." "Не може.. Ето сега примерно, аз където живея, има 5-членно семейство, аз съм сама, еднакво да плащаме." "Трябва да се сложи някаква регулация, да се знае. Тоя билдинг, блок плаща толкова, къща плаща толкова."

Преди дни беше разпространена информация, че задължително до 30 септември жителите на столицата трябва да подадат декларация за такса „Битови отпадъци“, но от общината уточниха, че гражданите и фирмите не са задължени да подават нови декларации. А от началото на следващата година се предвижда влизането в сила на принципа "замърсителят плаща".

Надежда Бобчева, зам.-кмет „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община: "Ако наистина вървим към въвеждането на принципа от първи януари догодина, най-вероятно ние ще уведомим всички и ще стартираме цялостна кампания за предеклариране и ще бъде абсолютно ясно и моля всеки един да се позовава на официалната информация от СО, а не на постове в квартални групи и информация от домоуправители, което би създало допълнително напрежение."

Все още не е ясно как ще се определя таксата в столицата.

Албена: "Може би на брой жители, защото хората създаваме сметта, а не квадратурата на жилищата." Мария: "На брой жители трябва." Наталия: "Аз съм сама и не искам да плащам заради цялата квадратура." Надежда Бобчева, зам.-кмет „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община: "Истината е, че принципът "замърсителят плаща" от много години се предвиждаше да се въведе в българското законодателство и неговият основен недостатък е, че ще преразпредели тежестта между бизнеса и гражданите. Т.е ще натовари допълнително гражданите за сметка на бизнеса."

Към този момент и жителите в община Варна не са задължени да подават декларации за броя на живеещите в даден имот. Със заповед от май на кмета на Варна е създадена работна група за определяне на начина, по който ще се изчислява размерът на такса битови отпадъци за следващата година.