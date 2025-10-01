Месец след пропукването на бул. "Панчо Владигеров": Градският транспорт обикаля и закъснява

Автобусите, които заместват метрото между станциите "Сливница" и "Обеля" обикалят през тесни квартални улици и се движат с големи закъснения. Причината е ремонтът на пропукания участък от булевард "Панчо Владигеров" във столичния квартал "Обеля". Пътниците настояват общината да осигури повече рейсове по линии 31 и 81.

Движението на автобуси и камиони по пропукалия се в началото на септември участък от булевард "Панчо Владигеров" трябваше да бъде пуснато днес. Ремонтът обаче още не е приключил. Заради обходния маршрут автобусите по линии 31 и 81, които заместват метрото между станциите Сливница и Обеля, често закъсняват.

Цветан: "Аз съм пенсионер обаче ми се налага често да пътувам и е мъка. Ей сега, тук висиш и чакаш и не знаеш кога ще дойде." Николай, шофьор: "По 5 по 10 минути зависи как е трафикът. Сега горе-долу е спокойно ма миналия курс 10 минути."



От Центъра за градска мобилност твърдят, че в пиковите часове сутрин и вечер закъснението на автобусите е около 7 минути. Румен Костаднов, кмет на Район "Връбница": "Големите автобуси след като минават в малките улички това допълнително затруднява придвижването, но това е единственият алтернативен маршрут." Цветан: "Изчакват там да се разминат с коли, които зареждат или частни коли и така." Николай, шофьор: "Изчакваме се, връщаме и така."

Проблемният пътен участък е в близост до новостроящата се метростанция "Панчо Владигеров". В писмена позиция от Метрополитен обясниха, че причина за пропукването на настилката е поддаване на земните пластове под пътното платно.

Румен Костадинов, кмет на Район "Връбница": "Доколкото ми е известно има компрометирана част от канализационна мрежа и водата през годините си е отлагала земната маса и това е довело до пропадането".

От "Метрополитен" твърдят, че от 6 октомври движението на автобусите по вече укрепения участък от булевард "Панчо Владигеров" ще бъде възстановено. А пътниците искат повече коли по линии 81 и 31.

"Ето 15 минути ще чакаме. Би трябвало през 7-8 минути да са."

От Столичната община съобщиха, че се предвижда нова временна транспортна схема, според която и други автобусни линии ще се движат между метростанциите "Обеля" и "Сливница".