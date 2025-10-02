Държавите от Г-7 взимат мерки срещу страните, купуващи руски петрол

Държавите от групата на Г-7 обявиха, че планират да предприемат мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол.

Ще има действия и срещу тези, които улесняват заобикалянето на санкциите, допълниха развитите икономики. В общата си декларация финансовите министри от Г-7 казаха, че са постигнали съгласие относно важността на търговските мерки, в това число митата, забраните за внос и износ, в усилията си да намалят руските приходи.

Причината за тези действия е руската инвазия в Украйна.