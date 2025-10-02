БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"

Огънят е тръгнал от изоставен склад в близост до 73-о училище

Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
Снимка: Фейсбук група "Кв. "Гоце Делчев" София"
Голям пожар избухна тази нощ в изоставен склад в София. Той се намира в кв. „Гоце Делчев” в близост до 73-о средно училище „Владислав Граматик“

Сигналът е подаден малко след полунощ, на място са изпратени 6 пожарни екипа. Около 2.00 часа сградата, с площ около 2 хиляди кв. метра, се е срутила. Под нейните отломки и от огъня са засегнати над 20 паркирани автомобила в района.

По данни на пожарната, около 5.00 часа тази сутрин пожарът е бил напълно погасен.

