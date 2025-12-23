Община Царево получи 6,8 млн. лева за възстановяване след наводненията

Oбщина Царево получи 6,8 млн. лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Средствата са предназначени за всички аварийни и възстановителни дейности по обекти, засегнати от водното бедствие през октомври т.г. и ще осигурят необходимите работи до началото на летния сезон, съобщиха от пресцентъра на община Царево.

Кметът на Царево изрази благодарност към правителството в оставка за подкрепата след бедствието. Този път бяха отпуснати и средства за почистване на реки и дерета – важна мярка за превенция, за която настояваме още от предходното бедствие, каза Киров, цитиран от общинския пресцентър. Готови сме и с проекта за корекция на коритото на река Черна. Финансирането е в напреднал стадий, заяви кметът.

По думите му по-рано през ноември общината е получила и близо 5 млн. лева във връзка с бедствието от 2023 г. С тези средства разплатихме забавени задължения към местни фирми и ще възстановим инфраструктура, допълни кметът.

Киров каза още, че засегнатите домакинства получават подкрепа от държавата за нанесените щети. В началото на новата година ще разпределим и средствата от дарителската сметка, каза кметът.

През октомври обилни дъждове причиниха наводнения на територията на цялата община. Там бе обявено бедствено положение. Дъждовете нанесоха щети на пътната инфраструктура, мостове, бяха наводнени жилищни сгради и частни обекти.