БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Община Царево получи 6,8 млн. лева за възстановяване след наводненията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
новините потопът елените царево какви възможните решения ненаучените уроци
Слушай новината

Oбщина Царево получи 6,8 млн. лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Средствата са предназначени за всички аварийни и възстановителни дейности по обекти, засегнати от водното бедствие през октомври т.г. и ще осигурят необходимите работи до началото на летния сезон, съобщиха от пресцентъра на община Царево.

Кметът на Царево изрази благодарност към правителството в оставка за подкрепата след бедствието. Този път бяха отпуснати и средства за почистване на реки и дерета – важна мярка за превенция, за която настояваме още от предходното бедствие, каза Киров, цитиран от общинския пресцентър. Готови сме и с проекта за корекция на коритото на река Черна. Финансирането е в напреднал стадий, заяви кметът.

По думите му по-рано през ноември общината е получила и близо 5 млн. лева във връзка с бедствието от 2023 г. С тези средства разплатихме забавени задължения към местни фирми и ще възстановим инфраструктура, допълни кметът.

Киров каза още, че засегнатите домакинства получават подкрепа от държавата за нанесените щети. В началото на новата година ще разпределим и средствата от дарителската сметка, каза кметът.

През октомври обилни дъждове причиниха наводнения на територията на цялата община. Там бе обявено бедствено положение. Дъждовете нанесоха щети на пътната инфраструктура, мостове, бяха наводнени жилищни сгради и частни обекти.

#щети след наводнението #Царево

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
2
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
3
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
4
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
5
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
6
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Регионални

Благомир Коцев се срещна с председателя на "Обнови Европа"
Благомир Коцев се срещна с председателя на "Обнови Европа"
Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция" Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция"
Чете се за: 01:47 мин.
От Нова година: По-висока цена на водата в страната От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.
Силвия Георгиева: Под риск ще бъдат проектите по Плана за възстановяване и устойчивост Силвия Георгиева: Под риск ще бъдат проектите по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:55 мин.
Какъв зимен сезон да очакваме в Пампорово Какъв зимен сезон да очакваме в Пампорово
Чете се за: 03:37 мин.
Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
От Нова година: По-висока цена на водата в страната От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция" Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Създават специализирана оперативна група за борба с прането на пари Създават специализирана оперативна група за борба с прането на пари
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Благомир Коцев се срещна с председателя на "Обнови Европа"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Правителството осигури близо 25 млн. лева за "Топъл обяд"...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ