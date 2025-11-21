Започва изграждането на временен път до разрушения от наводнението мост край Царево

Започна изграждането на временен път, който ще възстанови транспортната свързаност между селата Кости, Бродилово и Българи и общинския център Царево. По време на наводненията в началото на октомври, мостът на река Изгревска пропадна.

С цел гарантиране безопасността на пътуващите, достъпът до него беше ограничен и трафикът беше пренасочен по обходни маршрути.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че в спешен порядък са изготвили проект за временния път. Трасето преминавало през горски и общински терени, което наложило извършването на комплексна съгласувателна процедура с компетентните институции. Изпълнението на проекта включва подготовка на терена, изграждане на конструкцията на временния брод и оформяне на подходите.

"Строителството е възложено на фирмата, с която Агенцията има сключен договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа в област Бургас. Дейностите се извършват ежедневно и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес е организиран така, че да се осигури максимално бързо възстановяване на достъпа до засегнатите населени места, като се очаква пътят да бъде завършен до 31 декември т.г.", казват от АПИ.

Паралелно с това от Пътната агенция подготвя процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за основен ремонт на мостовото съоръжение над река Изгревска.

Новият мост ще бъде проектиран и изграден по всички съвременни стандарти за безопасност и устойчивост.

Съществуващият мост е изграден през 1960 г. и по тогавашните строителни стандарти, според които устоите му са изпълнени с каменна зидария, без пилотно укрепване. Това е и основната причина конструкцията да бъде компрометирана вследствие на високата водна вълна. До момента на съоръжението не е извършван основен ремонт, а само дейности по текуща поддръжка и възстановяване.