Срещата на върха в Копенхаген: Ще се обсъждат хибридни атаки, заплаха от руски дронове и миграция

Христо Ценов
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес ще се срещнат лидерите на страните от европейската политическа общност в Копенхаген, сред които ще бъде и премиерът Росен Желязков.

Акцент на срещата ще бъде войната в Украйна, сигурността на европейския континент и общоевропейската външна политика. Ще има няколко дискусии на кръгли маси, на които ще се разгледат различни аспекти на сигурността.

Сред тях са традиционните и хибридни заплахи, включително заплахата от руски дронове, икономическата сигурност и миграцията. Вчера лидерите се събраха на неформална среща, на която премиерът Желязков заяви, че България подкрепя създаването на европейска стена срещу дроновете от изток.

