БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Татаров и Венислав Антов: За цената на успеха, фенската любов и бъдещите предизвикателства

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Запази

Сребърните медалисти дадоха ексклузивно интервю за предаването "Денят започва".

георги татаров венислав антов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сребърните медалисти от световното първенство по волейбол Георги Татаров и Венислав Антов гостуваха в предаването "Денят започва" където споделиха емоциите си след триумфа за българския волейбол на Мондиала във Филипините.

Българските волейболни национали признаха, че са изключително благодарни и впечатлени от подкрепата, която получиха.

"Изненадан съм от цялото посрещане и цялата подкрепа. Смятам, че подобно нещо веднъж се случва. Живеем сякаш сме във филм. Не се спи лесно от всички емоции. Живеем в измислен свят", сподели Татаров.

"Мачът със САЩ ще остане в съзнанието ми - да обърнем от 0:2 до 3:2 гейма. Цялото световно първенство ще стои дълго в съзнанието ми. Не съм вярвал, че толкова много хора ще дойдат да ни подкрепят в София", добави Антов.

Двамата се обединиха около мнението, че зад успеха стоят много часове усилена работа и отдаденост.

"Стигнах дотук с много труд, лишения и вяра, че можем да постигнем нещо велико. Цяло лято тренирахме в Самоков, далеч от големия град. Изцяло сме насочени в тренировки и възстановяване. Всички много вярвахме, че можем да постигнем нещо", категоричен е Татаров.

"Истинско удоволствие е да съм в националния отбор. Всички в отбора сме готови да се лишим от почивка, защото сме отдадени за отбора", смята Антов.

Националите отличиха и ролята на Джанлоренцо Бленджини.

"Миналото лято, което беше първо за Бленджини, той дойде, за да ни промени манталитета. Бяхме около 40 човека на лагер, което означава голяма конкуренция. Съревнованието беше голямо, защото всеки искаше да замине за турнира", разказа Татаров.

"Ние сме страхотен колектив. Това се гради всеки ден. В Самоков бяхме всеки ден заедно. Почти не съм излизал от хотела. На всяка тренировка, на която Бленджини усещаше, че падаме ментално, винаги спираше тренировката. Наблягаше на висока концентрация и устойчивост", поясни Антов.

Успехът на волейболистите в подрастващите гарнитури им помага да успяват и при мъжете, макар крачката да е голяма.

"Успехът е изненадващ, защото разликата от юноши до мъже е много голяма. Крачката да успееш при мъжете е огромна", твърди Татаров.

"На юноши може да сме били медалисти, но при мъжете не е лесно. Много се трудихме, но постигнахме повече отколкото сме си представяли", съгласи се Антов.

Следващата цел пред отбора е класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Тренира се за Олимпийските игри. Предпочитам да се класираме за турнира през европейското първенство, защото това ще означава още един медал. Дори и да се класираме по ранкинг, няма да го откажем. Към нас има очаквания, които ще вдигнат напрежението, но всеки ден работим под напрежение", смята Татаров.

"От първия момент, в който Бленджини дойде и ни събра, ни каза, че целта е Лос Анджелис", добави Антов.

Двамата отличиха и подкрепата, която получават от семействата си.

"Майка ми и баща ми заживяха в София, за да играя в Левски. От самото начало са ми давали много сила. Благодаря на всички мои близки от моя край, от северозапада", сподели Антов.

"Семейната среда много помага, когато имаш трудни моменти. А трудни моменти има много. Подкрепата от семейството помага много", допълни Татаров.

Вижте целия разговор във видеото.

#Венислав Антов #Георги Татаров #Денят започва

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
1
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
2
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
4
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
6
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Видео

Гледайте на спортния сайт финалите в Купата на нациите по прескачане на препятствия
Гледайте на спортния сайт финалите в Купата на нациите по прескачане на препятствия
Гледайте в ефира на БНТ 3 колоездачната обиколка на Хърватия Гледайте в ефира на БНТ 3 колоездачната обиколка на Хърватия
Чете се за: 00:30 мин.
Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 02.10.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 02.10.2025 г., 12:30 ч.
Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти
Чете се за: 02:20 мин.
Спортни новини 02.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 02.10.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ