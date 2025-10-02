Георги Татаров и Венислав Антов: За цената на успеха, фенската любов и бъдещите предизвикателства

Сребърните медалисти от световното първенство по волейбол Георги Татаров и Венислав Антов гостуваха в предаването "Денят започва" където споделиха емоциите си след триумфа за българския волейбол на Мондиала във Филипините.

Българските волейболни национали признаха, че са изключително благодарни и впечатлени от подкрепата, която получиха.

"Изненадан съм от цялото посрещане и цялата подкрепа. Смятам, че подобно нещо веднъж се случва. Живеем сякаш сме във филм. Не се спи лесно от всички емоции. Живеем в измислен свят", сподели Татаров. "Мачът със САЩ ще остане в съзнанието ми - да обърнем от 0:2 до 3:2 гейма. Цялото световно първенство ще стои дълго в съзнанието ми. Не съм вярвал, че толкова много хора ще дойдат да ни подкрепят в София", добави Антов.

Двамата се обединиха около мнението, че зад успеха стоят много часове усилена работа и отдаденост.

"Стигнах дотук с много труд, лишения и вяра, че можем да постигнем нещо велико. Цяло лято тренирахме в Самоков, далеч от големия град. Изцяло сме насочени в тренировки и възстановяване. Всички много вярвахме, че можем да постигнем нещо", категоричен е Татаров. "Истинско удоволствие е да съм в националния отбор. Всички в отбора сме готови да се лишим от почивка, защото сме отдадени за отбора", смята Антов.

Националите отличиха и ролята на Джанлоренцо Бленджини.

"Миналото лято, което беше първо за Бленджини, той дойде, за да ни промени манталитета. Бяхме около 40 човека на лагер, което означава голяма конкуренция. Съревнованието беше голямо, защото всеки искаше да замине за турнира", разказа Татаров.

"Ние сме страхотен колектив. Това се гради всеки ден. В Самоков бяхме всеки ден заедно. Почти не съм излизал от хотела. На всяка тренировка, на която Бленджини усещаше, че падаме ментално, винаги спираше тренировката. Наблягаше на висока концентрация и устойчивост", поясни Антов.

Успехът на волейболистите в подрастващите гарнитури им помага да успяват и при мъжете, макар крачката да е голяма.

"Успехът е изненадващ, защото разликата от юноши до мъже е много голяма. Крачката да успееш при мъжете е огромна", твърди Татаров. "На юноши може да сме били медалисти, но при мъжете не е лесно. Много се трудихме, но постигнахме повече отколкото сме си представяли", съгласи се Антов.

Следващата цел пред отбора е класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Тренира се за Олимпийските игри. Предпочитам да се класираме за турнира през европейското първенство, защото това ще означава още един медал. Дори и да се класираме по ранкинг, няма да го откажем. Към нас има очаквания, които ще вдигнат напрежението, но всеки ден работим под напрежение", смята Татаров. "От първия момент, в който Бленджини дойде и ни събра, ни каза, че целта е Лос Анджелис", добави Антов.

Двамата отличиха и подкрепата, която получават от семействата си.

"Майка ми и баща ми заживяха в София, за да играя в Левски. От самото начало са ми давали много сила. Благодаря на всички мои близки от моя край, от северозапада", сподели Антов. "Семейната среда много помага, когато имаш трудни моменти. А трудни моменти има много. Подкрепата от семейството помага много", допълни Татаров.

