Нападение край синагога в Манчестър, полицията съобщава за двама загинали

Двама души са загинали при при нападение в района на синагога в Манчестър, Северна Англия, а трети човек, заподозрян като извършителят, е бил прострелян от полицията, също се смята за мъртъв, гласи изявление на полицията, съобщи Ройтерс.

Полицията заяви, че не може да потвърди дали заподозряният е мъртъв "от съображения за сигурност, свързани с подозрителни предмети, намерени върху него".

В първоначалните информации от полицията се съобщаваше за четирима пострадали. Съобщаваше се, че полицията е получила сигнал за шофьор, засилил автомобила си към тълпа хора и за намушкан с нож човек.

На мястото вече е пристигнала група за обезвреждане на бомби.

Междувременно израелското посолство в Лондон осъди нападението, извършено в синагога в Манчестър в Северна Англия, като в публикация в социалните мрежи нарече акта "отвратителен и дълбоко потресаващ".

