Българин е задържан в хуманитарната флотилия към Газа

Васил Димитров от София, част от хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“, е задържан от израелските военноморски сили. Самият той съобщи за това с видео в социалните мрежи, в което поиска намеса на българското правителство.

Флотилията включва около 40 цивилни кораба с 500 активисти от различни страни, които превозват хуманитарна помощ за Газа. Израелските сили са я спрели в свои води, след като е навлязла в милитаризирана зона.

Премиерът Росен Желязков потвърди, че България следи ситуацията от самото начало на мисията. Консулът ни в Тел Авив ще посети Васил Димитров, а властите настояват Израел да спазва международното право.

Желязков уточни, че участниците са били наясно с риска заради обявеното военно положение в Израел, но са поели съзнателно отговорността.