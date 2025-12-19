БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Златни и платинени накити за над 400 000 лева задържаха митничари на "Капитан Андреево"

Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Златни и платинени накити за над 400 000 лева задържаха митничари на "Капитан Андреево"
Снимка: Архив/БГНЕС
Златни и платинени накити на стойност 413 898 лева задържаха митническите служители на пункт "Капитан Андреево" при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 18 декември 2025 г. на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. В него пътували две лица. По метода "анализ на риска" превозното средство и пътуващите в него лица били селектирани за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в джобовете на якето на пътника в моторното превозно средство – 45-годишен турски гражданин, митническите служители установяват укрити 4 пакета с накити от бял и жълт метал. Според експертизата на вещото лице откритите 368,07 грама от накитите са от 14 и 18-каратово злато, а 32,70 грама са от платина на обща стойност 413 898 лева.

Контрабандните златни и платинени накити са били задържани. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор.

По разпореждане на Окръжна прокуратура Хасково турският гражданин е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 242 ал.1 бД от Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение "гаранция", както и "забрана за напускане пределите на Република България", освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково.

Разследването по случая продължава.


