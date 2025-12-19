БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Екзотични корали в автобус: Един от екземплярите е загинал при транспортирането

Това е първи подобен случай в практиката на българските митнически власти

Снимка: Агенция "Митници"
Пет екзотични живи корали, укрити в товарното помещение на пътнически автобус, бяха открити от митническите служби на граничния пункт "Капитан Андреево". Автобусът е пътувал от Турция за Северна Македония. Това е първият подобен случай в практиката на българските власти, съобщиха от Агенция "Митници".

Коралите са били намерени в багажното отделение, поставени в кутия и полиетиленови пликове. Един от шофьорите е признал, че те са негова собственост, но не е представил документи за произход. Поради липса на необходимата документация екземплярите са конфискувани, а водачът е санкциониран.

Живите корали са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където са осигурени подходящи условия.

"Пет са екземплярите. Един от тях беше загинал при транспортирането, най-вероятно заради понижаване на температурата. Още един не е в добро състояние, но има надежда да се възстанови, а останалите се чувстват чудесно", каза в "Денят започва" Огнян Тодоров - директор на Природонаучен музей - Пловдив.

Коралите са настанени в специално подготвени коралови аквариуми с контролирани условия.

"Поддръжката им е изключително сложна и изисква най-сериозно оборудване. За късмет, съвсем скоро изградихме нов съд за корали и те идват в точния момент", допълни Тодоров.

По думите му за първи път в Природонаучния музей постъпват живи конфискувани корали:

"Преди години сме получавали скелети от корали, както и други конфискувани животни – сред тях препариран лъв и голяма колекция от над 500 екземпляра паяци."

Търговията, вносът и износът на защитени видове се регулират от международната конвенция CITES.

"Тя изисква специални разрешителни както от страната износител, така и от Министерството на околната среда и водите у нас. Законът е еднакъв за институции и за частни лица", обясни Огнян Тодоров.

Според специалистите най-вероятно коралите са били закупени от търговски обект в Турция.

"Там има лицензирани магазини за корали, но преминаването им през граница без нужната документация е нарушение. Най-вероятно човекът не е знаел в каква ситуация ще попадне", коментира директорът на музея.

Не за първи път по българските граници се задържат корали, но за първи път те са живи.

Вижте прякото включване на Таня Матева

#живи корали # ГКПП "Капитан Андреево" #корали #Природонаучен музей Пловдив

Последвайте ни

