Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове над него

Летището в Мюнхен възобнови работата си. През изминалата нощ аерогарата беше затворена заради забелязани дронове в района. Бяха отменени 17 полета, засегнати са били около 3 000 пътници.

15 пристигащи полета са насочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт. По информация на въздушния контрол, в района на летището са забелязани няколко безпилотни машини. Малко след 23 часа местно време е взето решение пистите да бъдат затворени.

След извършени огледи, пристигналите на място полицаи не са открили подозрителни хора или предмети. Това е пореден случай на нарушение на европейските авиационни правила от неидентифицирани апарати. Подобни инциденти имаше в Дания и Норвегия миналата седмица.