БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:10 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на страната да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Запази

Вижте аргументите на КНСБ и КТ "Подкрепа"

Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на страната да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси
Слушай новината

Бюджетът да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси. За това призоваха от КНСБ и КТ "Подкрепа" в отворено писмо до председателя на Народното събрание Рая Назарян и до председателите на парламентарно представените партии във връзка с бюджетната процедура.

"От КНСБ и КТ „Подкрепа“ отчитаме сложната политическа ситуация, пред която е изправена страната ни, но не разбираме защо бюджетната процедура за 2026 г. трябва да бъде спряна при действаща законодателна власт и при внесени законопроекти на бюджетите на ДОО, НЗОК и Републиканския бюджет. Призоваваме да не се допуска държавната финансова рамка, върху която стъпва цялата икономическа политика на страната, да се превръща в заложник на тяснопартийни интереси. Според нас, каквито и недостатъци да имат трите законопроекта, е налице достатъчно време те да бъдат коригирани с предложения между първо и второ четене, каквато е била практиката години наред."

От синдикалните организации подчертават, че приемането на удължителен бюджет ще създаде обществено напрежение и проблеми:

"Изтеглянето на настоящите законопроекти на ЗДБРБ, ЗБДОО, ЗБНЗОК, и приемането на удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми. Тези проблеми трябва да бъдат ясно посочени пред обществото и да получат обяснение от всички народни представители."

В отвореното писмо се посочва, че удължителен бюджет означава „замразяване“ на доходите на 600 000 държавни служители на нивата им от 2025 г.

"Става въпрос за 470 000 работещи в обществения сектор пряко (учители, лекари, медицински сестри, специалисти по здравни грижи, университетски преподаватели, работещи в културни институти, музеи, читалища, библиотеки и др.), както и още 130 000, заети в държавни и общински дружества и предприятия (БДЖ, „Български пощи“, градски транспорт и т.н.). Тази стъпка е равнозначна на загуба на реална покупателна способност на стотици хиляди българи в момент, когато им беше обещан и договорен ръст на доходите с поне 10%, в резултат от диалога между всички социални партньори през последните седмици."

Синдикатите са категорични, че ще бъдат засегнати парите за майчинство, средствата за здравеопазване и финансовото състояние на общините.

"На второ място - неприемането на бюджета за 2026 г. означава по-нисък размер на майчинството през втората година спрямо този, който беше предвиден. На трето място - ако няма приет бюджет за 2026 година, Българският лекарски съюз няма да подпише нов национален рамков договор и ще остане в сила сега действащият. Това ще лиши болниците от по-високи приходи и съответно възможност да дават конкурентни заплати, което ще се отрази негативно и за самите пациенти. На четвърто място - неприемането в срок на бюджета за 2026 г. означава и лишаване на общините от възможност да се развиват, ограничавайки тяхната дейност, поради невъзможност те да приемат собствените си финансови рамки. Цялата процедура с общинските бюджети ще бъде изтеглена с поне 6 месеца напред във времето, което потенциално би създало много проблеми пред всички 265 общини."

От КНСБ и КТ "Подкрепа" посочват, че ако не се приеме в срок бюджета за 2026 г., това означава лимитиране на инвестиционната политика, което потенциално би създало трудности дори по линия на получаване на средствата по ПВУ, тъй като срещу тях стои определен обем съфинансиране, който не може да бъде поет в условията на ограниченията на един удължителен закон за бюджета от 2025 г.

"Очертава се и друг проблем по линия на цялостната изборна процедура, а именно – дългосрочното изтегляне на възможността за приемане на бюджета за 2026 г., който по наши оценки би бил възможен през месеците май или дори юни, и то при благоприятен сценарий. Считаме, че подобно забавяне ще има сериозни неблагоприятни последствия за българското общество – работещи, майки, общини, предприятия. Това означава, че доходите, майчинството през втората година, субсидиите към всички общини и държавни предприятия, както и нивата на инвестиционна активност на държавата, ще бъдат замразени за половин година на нивата си от първото полугодие на 2025 г. Същевременно не трябва да забравяме, че пред страната ни предстои сериозна промяна, а именно смяната на националната валута, а това изисква едно – стабилност. Липсата на бюджет за 2026 г. и използването на удължителен такъв не кореспондират с идеята за стабилност, сигурност и предвидимост. В тази връзка, настояваме НС да намери начин да включи точките на ЗДБРБ, ЗБДОО и ЗБНЗОК в дневния си ред възможно най-скоро и да доведе до края бюджетната процедура за 2026 г. преди изтичането на настоящата календарна година."

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
2
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
4
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в...
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?
5
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Алберт Попов завърши 19-и в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер
6
Алберт Попов завърши 19-и в слалома от Световната купа по ски...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Финанси

С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината
С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
13689
Чете се за: 15:42 мин.
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора
Чете се за: 02:22 мин.
БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети
Чете се за: 00:55 мин.
Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента? ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
Чете се за: 03:35 мин.
Политика
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ