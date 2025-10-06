Страх от дронове затвори летището в Осло

Летището в норвежката столица Осло спря за кратко кацанията рано тази сутрин заради забелязани дронове.



Пилот на самолет е сигнализирал за три до пет дрона в района. Това е наложило няколко самолета да изчакат временно във въздуха, но полети не са били отклонявани. След проверка полетите са били възстановени.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отново повтори, че няма причина Русия да бъде обвинявана за инцидентите с дронове над летища в няколко европейски държави през последните седмици.

Междувременно, редица руски летища спряха работа през нощта заради украински въздушни атаки с дронове. Мярката е била наложена в Сочи, Краснодар, Нижни Новгород и още няколко града. Руската противовъздушна отбрана съобщи, че е унищожила 251 украински дрона, включително и един насочен към Москва.