Страх от дронове затвори летището в Осло

По света
Руски летища бяха блокирани заради въздушни атаки

Страх от дронове затвори летището в Осло
Снимка: АП/БТА
Летището в норвежката столица Осло спря за кратко кацанията рано тази сутрин заради забелязани дронове.

Пилот на самолет е сигнализирал за три до пет дрона в района. Това е наложило няколко самолета да изчакат временно във въздуха, но полети не са били отклонявани. След проверка полетите са били възстановени.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отново повтори, че няма причина Русия да бъде обвинявана за инцидентите с дронове над летища в няколко европейски държави през последните седмици.

Междувременно, редица руски летища спряха работа през нощта заради украински въздушни атаки с дронове. Мярката е била наложена в Сочи, Краснодар, Нижни Новгород и още няколко града. Руската противовъздушна отбрана съобщи, че е унищожила 251 украински дрона, включително и един насочен към Москва.

