Александър Димитров: По-добре грозна победа, отколкото красива загуба

Александър Димитров даде първата си пресконференция като селекционер на България. Дебютът на специалиста е срещу Турция на 11 октомври в София, а три дни по-късно националният тим гостува на европейския шампион Испания във Валядолид.

Двете световни квалификации може да гледате в ефира на БНТ.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

„Идвал съм тук и с предишни гарнитури. Условията за подготовка са много добри, на базата също са добри, но исках да изолирам отбора изцяло, за да прекарваме време заедно, всяка секунда е ценна. Те са оставили една дълбока следа в националния отбор, все още са част от националния отбор“, коментира Димитров.

„Имаме една задача да подмладим отбора и да го подготвим за европейските квалификации. Вратите са отворени за всеки. Във всеки един момент можем да извикаме човек, когато някой отпадне. При Алекс Колев е малко по-трудно заради разстоянието от Китай“, добави специалистът.

Попитан какво ще търси като стил, Димитров отново повтори, че ще се бори за добър резултат във всеки мач и неговата максима се доближава до „по-добре грозна победа“.

„По-добре грозна победа, отколкото красива загуба или поне нещо да покажат, че имат желание. Резултатът винаги е бил водещ, разбираме много добре ситуацията, в която се намираме и силните отбори, срещу които се изправяме. В младежкия отбор имахме силни съперници, но сме се представяли много достойно. Това е мотото и в това се целим.

Капитанската лента от много години е била като някаква ябълка на раздора, ще седнем, ще поговорим с играчите, днес говорихме за първи път. Имаме методи и критерии, който отговори на тях, той ще изведе с капитанската лента България“, добави Димитров.

Вижте целия материал във видеото!