Александър Димитров: По-добре грозна победа, отколкото красива загуба

Треньорът даде първата си пресконференция като селекционер на представителния отбор на България.

Александър Димитров даде първата си пресконференция като селекционер на България. Дебютът на специалиста е срещу Турция на 11 октомври в София, а три дни по-късно националният тим гостува на европейския шампион Испания във Валядолид.

Двете световни квалификации може да гледате в ефира на БНТ.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

„Идвал съм тук и с предишни гарнитури. Условията за подготовка са много добри, на базата също са добри, но исках да изолирам отбора изцяло, за да прекарваме време заедно, всяка секунда е ценна. Те са оставили една дълбока следа в националния отбор, все още са част от националния отбор“, коментира Димитров.

Имаме една задача да подмладим отбора и да го подготвим за европейските квалификации. Вратите са отворени за всеки. Във всеки един момент можем да извикаме човек, когато някой отпадне. При Алекс Колев е малко по-трудно заради разстоянието от Китай“, добави специалистът.

Попитан какво ще търси като стил, Димитров отново повтори, че ще се бори за добър резултат във всеки мач и неговата максима се доближава до „по-добре грозна победа“.

„По-добре грозна победа, отколкото красива загуба или поне нещо да покажат, че имат желание. Резултатът винаги е бил водещ, разбираме много добре ситуацията, в която се намираме и силните отбори, срещу които се изправяме. В младежкия отбор имахме силни съперници, но сме се представяли много достойно. Това е мотото и в това се целим.

Капитанската лента от много години е била като някаква ябълка на раздора, ще седнем, ще поговорим с играчите, днес говорихме за първи път. Имаме методи и критерии, който отговори на тях, той ще изведе с капитанската лента България“, добави Димитров.

Вижте целия материал във видеото!

