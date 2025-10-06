Новините 06.10.2025 г.

У НАС

Национално входно изследване по математика

90% от шестокласниците в над 1600 училища (около 48 000 деца) участваха в онлайн теста по математика. Целта е да се провери нивото на знания, натрупани в пети клас. Министерството на образованието подчерта, че оценките не са задължителни и могат да бъдат вписани само по преценка на учителя и със съгласието на ученика.

Последици от наводненията по Южното Черноморие

Огромно количество дъжд се изля в района на Елените и Свети Влас, причинявайки жертви и значителни материални щети. Разчистването продължава, но се очакват нови порои. Учебният процес и детските градини в Свети Влас са организирани. В Царево няма проблеми с училища и детски градини, но местната власт ще прави повторни огледи и почистване на критични точки предвид очакваните интензивни валежи.

СВЯТ

Снежна буря блокира туристи на Еверест

Около 350 туристи, блокирани от снежна буря на тибетските склонове на Еверест, са спасени. Установена е връзка с над 200 други, като спасителите очакват скоро да достигнат и до тях. Снеговалежът, необичаен за сезона, блокира пътища и затрупа палатки по време на 8-дневния национален празник в Китай.

Протести в Мароко

Продължават протестите, организирани от младежкото онлайн движение Gen Z212, настояващи за по-добро здравеопазване и образование. Недоволството е провокирано от смъртта на 8 бременни жени в болница, което се възприема като символ на кризата в общественото здравеопазване и социалните неравенства.

Осъдиха за Шон "Диди" Комбс

Съд в Ню Йорк осъди рапъра и продуцент Шон "Диди" Комбс на 4 години и няколко месеца. Той е признат за виновен по обвинения, свързани с проституция, но е оправдан по по-тежките за трафик на хора и заговор за рекет.

КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Фестивал "AnimeS World Stars 2025" в София

Фестивалът привлече над 3000 фенове на аниме, манга, косплей и k-pop културата. Събитието събра герои от комикси, игри и сериали, с международни косплей конкурси с отбори от над 10 държави. Специален гост беше известната косплей артистка Yuji Koi.

Проведохме и анкета сред феновете на анимето на тема: "За или против униформите в училище?".

Нов сезон на "Под прикритие"

Радина Кърджилова и Павел Иванов са новите лица в шестия сезон на сериала, влизайки в ролята на шефове на мафията. В мрежата вече се разпространява тийзър в стил стар гангстерски вестник.

Снимките текат, като екипът обещава по-мащабен и зрелищен сезон, който ще продължи историята и ще се върне към предисторията на героите от 2011 г. В сериала ще има и изненадващо участие на две лица от "По света и у нас".

Премиерата се очаква през пролетта на следващата година.

СПОРТ

ЦСКА и Лудогорец завършиха 2:0 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата е прекъсната през първото полувреме заради дим от запалени факли.

Карлос Насар ще атакува трета световна титла на първенството по вдигане на тежести в Норвегия в новата си категория до 94 кг.

Националният отбор по ръгби на България спечели мача си с Турция с 16 на 14 на Националния стадион "Васил Левски". Това е първа победа за българите, която ги изравнява на върха на класирането с Украйна.

Христина Пенева и Калоян Петров триумфираха в генералното класиране на Световната купа по скокове на батут в дисциплината синхронни смесени двойки – за първи път български състезатели печелят този престижен трофей.