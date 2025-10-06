Футболисти на Локомотив Пд дадоха начало на кампания за осиновяване на животни

Николай Николаев, Мартин Русков, Тодор Павлов, Енцо Еспиноза и Мартин Атанасов бяха специални гости на фондация "Втори живот" и заедно дадоха начало на кампанията "Осинови любов".

Футболистите на Локомотив (Пловдив) се запознаха лично с част от животните, които търсят своя нов дом.

"Щастливи сме, че заедно с фондацията "Втори живот" дадохме начало на кампанията "Осинови любов". Радваме се, че това получи широк отзвук и се надяваме в най-скоро време животните от приюта да намерят своя постоянен дом", сподели пред камерата на БНТ Николаев.

Фондацията е създадена преди 5 години, а приютът се намира в пловдивското село Катуница. За това време организацията е успяла да спаси от улицата и да съхрани живота на много кучета и котки.

В момента в приюта има близо 120 животни, като повечето от тях са котки. За тях се грижи персонал от млади доброволци, които с много обич откликват на нуждите им.

Това обаче изиска и средства, с които да бъдат покрити разходите им. Освен грижите за животните, фондацията работи и по насърчаване за осиновяване на животните.

Вижте целия материал във видеото!