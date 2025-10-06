По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка

Френският премиер подаде оставка, която беше приета от президента Еманюел Макрон. Така политическата криза във Франция продължава да се задълбочава. С оттеглянето си Льокорню постави три национални рекорда - за най-кратко управление като премиер - 27 дни, най-дълго на поста без правителство - 26 дни и отказ от поста само половин ден, след като обяви състава на кабинета си.

Едва няколко часа след като представи състав на кабинет, Себастиан Льокорню подаде своята оставка и влезе в историята като най-кратко управлявалия министър-председател на Франция. Така, след като представи екип, който се доближаваше до голяма степен до този на предшественика му Франсоа Байру, който бе свален в началото на септември, кризата в страната се задълбочава.

Себастиен Льокорню, премиер на Франция в оставка: "Този понеделник условията, които ми позволяват да изпълнявам функциите си на министър-председател, а на правителството - утре да отиде в парламента, не бяха изпълнени."

Въпреки обещанието си да скъса със стила на предшествениците си, предложението за състав на правителството на Льокорню бе критикувано както от опозицията, така и от партньорите му в лицето на вътрешния министър Бруно Ретайо. Така всички погледи отново са насочени към Макрон. И докато от крайнолявото настояват за неговия импийчмънт, засега това изглежда слабо вероятно.

Вариантите пред него остават три - да назначи шести пореден министър-председател от центристкия блок или този на републиканците в рамките на две години, да се обърне към социалистите или представители на левия блок, които настояват за премахване на пенсионната му реформа, или да свика нови избори с надежда за постигане на мнозинство, което липсва от 2024 г., вариант, който обаче вероятно би ощетил именно партията на Макрон.

Шантал Жаке: "Не знам, просто сме малко отвратени… и все по-малко ни интересува какво се случва. Няма решение, което да изглежда подходящо, и изобщо не знаем как ще се развият нещата."

Отвъд политическите сблъсъци, французите разказват, че се чувстват изморени и разочаровани от липсата на консенсус. А такъв трябва да бъде намерен, за да бъде приет бюджетът на страната, който да намали нейния дълг за 2026 г.

Автор: Михаил Иванов, кор. на БНТ в Париж