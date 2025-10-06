БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

Николай Младенов: Критичен момент за Близкия изток – натискът върху Израел и Хамас расте за постигане на споразумение

Чете се за: 03:40 мин.
По света
По думите му в момента се наблюдава "усилена политическа активност"

николай младенов критичен момент близкия изток ndash натискът израел хамас расте постигане споразумение
Моментът е наистина критичен за бъдещето на Газа и за шансовете за мир в региона. Това заяви в предаването "Светът и ние" бившият специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес Николай Младенов в навечерието на втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел започнаха нови интензивни преговори за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

Вижте целия разговор с Николай Младенов в "Светът и ние"

"Утре ще се навършат две години от трагедията на 7 октомври. Мисля, че на всички отдавна ни е ясно, че повече от необходимото време мина, за да се постигне споразумение, да се освободят заложниците и да се прекратят военните операции в Газа", каза Николай Младенов.

По думите му в момента се наблюдава "усилена политическа активност", а на масата е поставено предложението на американския президент.

"То е подкрепено от редица арабски, мюсюлмански и европейски държави. Вчера екипите започнаха разговори по първия етап от това предложение, което включва прекратяването на огъня и освобождаването на заложниците от Хамас, обясни Младенов.

Според него е трудно да се предвиди дали преговорите ще бъдат успешни.

"Основните различия към момента остават по това докъде Израел ще се оттегли от ивицата Газа и каква част и кои точно ще са затворниците, освободени от Израел в замяна. Това са два изключително ключови въпроса. Първо – предложението на Израел за оттегляне в рамките на ивицата Газа засега не се приема от страна на Хамас, но преговорите продължават. И второ – защото списъкът със затворници, които трябва да бъдат освободени от Израел, включва много хора, извършили наистина доста тежки терористични актове."

Младенов изрази надежда, че "ако бъде успешен първият етап от преговорите, ще може да се премине към разговори за цялостното управление на Газа, за разоръжаването на военните групировки там".

По отношение на ролята на международните посредници той подчерта:

"В момента, освен прекратяването на огъня и освобождаването на заложниците, има един много сериозен натиск от американската страна – както върху Израел, така и върху Хамас – за постигане на споразумение."

Той добави, че "ситуацията, колкото и да напомня тази от преди година, има и големи различия, които дават надежда за положителен резултат".

"Никой не си е правил илюзията, че Хамас ще се съгласи на предложението. Предстои натискът на Катар и Турция, които имат влияние върху Хамас, да окаже въздействие.“

Той подчерта:

"Важно е да не бъдем максималисти в това, което очакваме, а да си даваме сметка, че процесът ще е труден, много болезнен и ще изисква компромиси от всички страни. Няма да е лесно подреден в кутийки с правила следващият етап от развитието в Газа. Това са неща, които ще трябва да се решават в хода на действието – те не могат да бъдат адресирани, докато нямаме ситуация, в която да има прекратяване на бойните действия и освобождаване на заложниците."

#Николай Младенов #Хамас #Израел

