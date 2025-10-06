БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Радина Кърджилова и Павел Иванов са новите лица на "Под прикритие"

Радина Кърджилова и Павел Иванов са новите лица в шестия сезон на сериала "Под прикритие", влизайки в ролята на шефове на мафията. В мрежата вече се разпространява тийзър в стил стар гангстерски вестник.

Снимките текат, като екипът обещава по-мащабен и зрелищен сезон, който ще продължи историята и ще се върне към предисторията на героите от 2011 г.

За първи път в сериала ще участва Юлиан Вергов. Ще има и изненадващо участие на две лица от "По света и у нас".

Премиерата се очаква през пролетта на следващата година.

