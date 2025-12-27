Изкуственият интелект започва да се държи като човек

Нови изследвания показват, че изкуственият интелект вече не е просто „умна машина“, а започва да се държи все по-човешки. Според учени от САЩ системи като ChatGPT, Gemini и други могат да проявяват поведение, много близко до това на хората – да избират „приятели“, да изграждат социални връзки и дори да проявяват предпочитания.

Изследователите създали виртуални социални мрежи, в които пуснали различни модели с изкуствен интелект. Оказало се, че те започват да се държат като истински хора – предпочитат да „общуват“ с популярни профили, търсят сходства и изграждат връзки по начин, наподобяващ човешкото поведение в социалните мрежи.

Учените открили още, че изкуственият интелект следва същите социални модели като хората – например по-често се свързва с приятели на свои „приятели“ и избира общуване с хора, които имат сходни интереси или характеристики.

Според изследователите това показва, че ИИ не само обработва информация, но и „участва“ в социални модели. Това може да бъде полезно – например при създаване на по-реалистични симулации или при изучаване на човешкото поведение. В същото време обаче крие риск, защото може да засилва разделенията, пристрастията и фалшивата информация.

Изводът е, че изкуственият интелект все повече прилича на хората – не само по начина, по който мисли, но и по начина, по който „общува“.