Спортни новини 06.10.2025 г.

Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

Чете се за: 01:02 мин.
ЦСКА и Лудогорец завършиха 2:0 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата е прекъсната през първото полувреме заради дим от запалени факли. ЦСКА е 12-ти с 10 точки след седмото си първенство; Левски е лидер с мач повече.

Карлос Насар ще атакува трета световна титла на първенството по вдигане на тежести в Норвегия в новата си категория до 94 кг.

Националният отбор по ръгби на България спечели мача си с Турция с 16 на 14 на Националния стадион "Васил Левски".Това е първа победа за българите, която ги изравнява на върха на класирането с Украйна. Успехът е реванш за тежка загуба от предходната година.

Христина Пенева и Калоян Петров триумфираха в генералното класиране на Световната купа по скокове на батут в дисциплината синхронни смесени двойки – за първи път български състезатели печелят този престижен трофей.

Най-четени

Българските шахматистки започнаха с гръмка победа на Европейското в Батуми!
Българските шахматистки започнаха с гръмка победа на Европейското в Батуми!
Ясен е жребият за Евроволей 2026: България в група със силни съперници Ясен е жребият за Евроволей 2026: България в група със силни съперници
Чете се за: 01:05 мин.
Българка покори света: Емили Апостолова с шампионска титла по самбо в Индонезия Българка покори света: Емили Апостолова с шампионска титла по самбо в Индонезия
Чете се за: 00:52 мин.
Огромен успех за България! Малена Замфирова е №1 млад спортист на Европа Огромен успех за България! Малена Замфирова е №1 млад спортист на Европа
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 03.10.2025 г. Спортни новини 03.10.2025 г.
Чете се за: 01:45 мин.
България готова за Турция и Испания: ето кои влизат в състава България готова за Турция и Испания: ето кои влизат в състава
Чете се за: 01:32 мин.

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
