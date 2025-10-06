Спортни новини 06.10.2025 г.

ЦСКА и Лудогорец завършиха 2:0 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата е прекъсната през първото полувреме заради дим от запалени факли. ЦСКА е 12-ти с 10 точки след седмото си първенство; Левски е лидер с мач повече.

Карлос Насар ще атакува трета световна титла на първенството по вдигане на тежести в Норвегия в новата си категория до 94 кг.

Националният отбор по ръгби на България спечели мача си с Турция с 16 на 14 на Националния стадион "Васил Левски".Това е първа победа за българите, която ги изравнява на върха на класирането с Украйна. Успехът е реванш за тежка загуба от предходната година.

Христина Пенева и Калоян Петров триумфираха в генералното класиране на Световната купа по скокове на батут в дисциплината синхронни смесени двойки – за първи път български състезатели печелят този престижен трофей.