Заразата от шарка затихва, но спорът за ваксинацията остава

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
фермери сигнализират незаконна ваксинация шарка овцете
Снимка: илюстративна
Остава разделението сред животновъдите у нас относно ваксинацията на дребните преживни животни срещу шарка.

В Пловдив министърът на земеделието Георги Тахов заяви, че след като се проведат срещи с парламентарните групи и със животновъдите ще стане ясна и позицията на министерството, а в същото време от бранша готвят и протести.

В момента има затихване на заразата, като за последните 3 седмици са констатирани три огнища на седмица, добави Тахов.

снимка: БТА

Георги Тахов – министър на земеделието и храните: "Тази седмица, в рамките на утрешния ден, предстои среща с групата на БСП. И едва след тези срещи и едва след като анализираме абсолютно всичко до момента, което е постъпило като информация, както и да се вземе предвид всички ползи и негативи, които могат да предзвикат тази ваксинация, ще обявим нашето вече политическо решение. То няма да е експертно, а ще бъде политическо."

#шарката по животните #дребни преживни животни #шарка по животните #министър Георги Тахов

