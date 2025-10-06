Заразата от шарка затихва, но спорът за ваксинацията остава

Остава разделението сред животновъдите у нас относно ваксинацията на дребните преживни животни срещу шарка.

В Пловдив министърът на земеделието Георги Тахов заяви, че след като се проведат срещи с парламентарните групи и със животновъдите ще стане ясна и позицията на министерството, а в същото време от бранша готвят и протести.

В момента има затихване на заразата, като за последните 3 седмици са констатирани три огнища на седмица, добави Тахов.

снимка: БТА