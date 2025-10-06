С грандиозен концерт БНТ-Благоевград отбеляза 50-годишния си юбилей

С грандиозен двучасов концерт в Благоевград регионалният ни център отбеляза 50-годишния си юбилей. В словото си кметът Методи Байкушев каза, че за града е гордост и привилегия да бъде дом на телевизионния център на БНТ.

Методи Байкушев, кмет на община Благоевград: "На пошлостта, която днес виждаме от частните телевизии, БНТ противопоставя една истинско смислено съдържание, което ще остане за вековете и ще ни помага за това да запазваме нашата памет, това което представляват истинските ценности на българския народ."