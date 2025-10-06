БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
МВР влезе в сградата на Община Несебър
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Светозар Костадинов
Снимка: БНТ
Асоциация на италиански предприемачи в туризма открива офис в София, който ще бъде регионален център за Балканите.

Сдружението работи за изграждане на предприемачески мост в сферата на туризма между Италия, България и балканските страни и популяризиране на непознати райони, които да се отворят за туристите.

През миналата година едва 100 000 италианци са посетили България, а причина за това е, че нашата страна е непозната и нерекламирана туристическа дестинация, посочват от асоциацията.

Естер Лучиа Ди Орио, президент на асоциация ФедерКомТур Източна Европа: "Факт е че имаме много българи, които посещават Италия, но само на определени места, докато ФедерКонТур, която е с главно седалище в Италия е изготвила закон, който ще разработи райони, които са абсолютно непознати, а това ще даде тази добавена стойност хората да видят прекрасни места, които са непознати до момента, които не са туристически дестинации, за да може да се открие и това, което не е открито до момента."

