Асоциация на италиански предприемачи в туризма открива офис в София, който ще бъде регионален център за Балканите.

Сдружението работи за изграждане на предприемачески мост в сферата на туризма между Италия, България и балканските страни и популяризиране на непознати райони, които да се отворят за туристите.

През миналата година едва 100 000 италианци са посетили България, а причина за това е, че нашата страна е непозната и нерекламирана туристическа дестинация, посочват от асоциацията.