Асоциация на италиански предприемачи в туризма открива офис в София, който ще бъде регионален център за Балканите.
Сдружението работи за изграждане на предприемачески мост в сферата на туризма между Италия, България и балканските страни и популяризиране на непознати райони, които да се отворят за туристите.
През миналата година едва 100 000 италианци са посетили България, а причина за това е, че нашата страна е непозната и нерекламирана туристическа дестинация, посочват от асоциацията.
Естер Лучиа Ди Орио, президент на асоциация ФедерКомТур Източна Европа: "Факт е че имаме много българи, които посещават Италия, но само на определени места, докато ФедерКонТур, която е с главно седалище в Италия е изготвила закон, който ще разработи райони, които са абсолютно непознати, а това ще даде тази добавена стойност хората да видят прекрасни места, които са непознати до момента, които не са туристически дестинации, за да може да се открие и това, което не е открито до момента."