БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Червен код: Най-висока степен на опасност за значителни валежи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сериозна валежна обстановка се очаква и днес. Валежите ще са продължителни и значителни по количество. Най-съществени ще са в източните и в северните райони, където се очаква да паднат локално над 65л/кв.м за денонощието. В източната половина от страната е обявен код червено - най-висока степен на опасност от наводнения.

В югозападните, както и в южните централни части от страната валежите ще отслабнат, макар че и там ще продължат с прекъсвания. Минималните температури ще са предимно между 6° и 11°. Максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 10°. Ще бъде ветровито, ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони посоката ще е от север-североизток.

По Черноморието ще е облачно, с продължителни и значителни валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, по северното крайбрежие – североизточен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

В планините облачността също ще се задържи значителна. В масивите в Югозападна България ще вали дъжд, с временни прекъсвания, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг. По-значителни и продължителни ще са валежите в Стара планина и в Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

Облачно и дъждовно ще се задържи и в сряда. Повече и по-значително ще вали в Северна България. Температурите ще са все още без особена промяна. През нощта срещу четвъртък вятърът временно ще се усили, валежите ще спрат, с изключение на източната половина от страната - там все още слабо ще превалява на места. Ще започне затопляне. В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места дори до слънчево време. Затоплянето ще продължи и дневните температури ще са вече между 17° и 22°. В събота пак ще превалява, но вече слабо и само на отделни места.

#жълт и оранжев код #времето #червен код за валежи #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
1
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
2
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
3
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
4
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
5
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия Красимир Дунев
6
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Времето

Валежите спират - вижте кога
Валежите спират - вижте кога
Червен код за значителни валежи в седем области Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
Валежите днес остават главно в Северна България Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
Дъждовно време и в следващите дни Дъждовно време и в следващите дни
Чете се за: 03:02 мин.
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Чете се за: 02:00 мин.
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
18855
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии"
Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели...
Чете се за: 01:10 мин.
Още
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
МВР влезе в сградата на Община Несебър МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ