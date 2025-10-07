Червен код: Най-висока степен на опасност за значителни валежи

Сериозна валежна обстановка се очаква и днес. Валежите ще са продължителни и значителни по количество. Най-съществени ще са в източните и в северните райони, където се очаква да паднат локално над 65л/кв.м за денонощието. В източната половина от страната е обявен код червено - най-висока степен на опасност от наводнения.

В югозападните, както и в южните централни части от страната валежите ще отслабнат, макар че и там ще продължат с прекъсвания. Минималните температури ще са предимно между 6° и 11°. Максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 10°. Ще бъде ветровито, ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони посоката ще е от север-североизток.

По Черноморието ще е облачно, с продължителни и значителни валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, по северното крайбрежие – североизточен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

В планините облачността също ще се задържи значителна. В масивите в Югозападна България ще вали дъжд, с временни прекъсвания, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг. По-значителни и продължителни ще са валежите в Стара планина и в Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

Облачно и дъждовно ще се задържи и в сряда. Повече и по-значително ще вали в Северна България. Температурите ще са все още без особена промяна. През нощта срещу четвъртък вятърът временно ще се усили, валежите ще спрат, с изключение на източната половина от страната - там все още слабо ще превалява на места. Ще започне затопляне. В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места дори до слънчево време. Затоплянето ще продължи и дневните температури ще са вече между 17° и 22°. В събота пак ще превалява, но вече слабо и само на отделни места.