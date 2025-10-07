БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 07.10.2025 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 07.10.2025 г., 06:30 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
1
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
2
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
3
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
4
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Активираха системата BG-ALERT в Елените
5
Активираха системата BG-ALERT в Елените
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
6
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 06.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 06.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 06.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 05.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.10.2025 г., 20:50 ч.
Любомир Ганев в предаването "Зала на славата" Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 05:55 мин.
Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт" Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Червен код: Най-висока степен на опасност за значителни валежи
Червен код: Най-висока степен на опасност за значителни валежи
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Курортът Елените остава затворен поне до сряда Курортът Елените остава затворен поне до сряда
Чете се за: 00:32 мин.
Екипите в Трънско продължават работа по възстановяване на електрозахранването Екипите в Трънско продължават работа по възстановяване на електрозахранването
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Украинският град Харков е бил подложен на масирана руска въздушна...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Войната в Газа: Преговорите продължават в Египет
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Никол Кидман на Седмица на модата: Последен ден от световното...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Грета Тунберг беше депортирана от Израел заедно с още 170 активисти
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ