БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България изпраща осемте си най-добри гимнастици на световното в Индонезия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

На заниманието в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база "Раковски" присъства и председателят на БОК Весела Лечева.

Български национален отбор по спортна гимнастика
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Националните отбори по спортна гимнастика за мъже и за жени проведоха открита тренировка преди заминаването за световното първенство в Джакарта (Индонезия), което ще се проведе от 19 до 25 октомври.

На заниманието в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база "Раковски" присъства и председателят на БОК Весела Лечева, а също олимпийските вицешампиони Красимир Дунев, председател на БФ Гимнастика, и Йордан Йовчев, генерален секретар на централата, старши треньорът на мъжкия отбор Милко Танкушев и други.

Лечева пожела късмет на състезателите, които получиха от нея българското знаме и здравец за късмет.

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева не участва в днешното занимание, тъй като води рехабилитация заради проблеми с кръста.

Българската делегация ще отпътува за Джакарта в понеделник. Треньори са Милко Такушев и Филип Янев, съдии Илия Янев и Нели Танкушева, начело на отбора ще бъде легендата Йордан Йовчев, а водач на делегацията Красимир Дунев.

На шампионата на планетата България ще участва с осем състезатели. При мъжете ще играят Еди Пенев (земя, прескок), Кевин Пенев (земя, кон с гривни, успоредка, висилка), Даниел Трифонов (прескок, успоредка, висилка), Димитър Димитров (земя, прескок, висилка), Давид Иванов (кон с гривни, успоредка), а при жените - Валентина Георгиева (прескок, греда), Никол Стоименова и Виктория Венциславова (всички уреди).

#Световно първенство по спортна гимнастика 2025 г. #спортна гимнастика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
4
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване последствията от наводненията
5
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване...
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната?
6
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Още

Сливен прие за поредна година турнира по спортна акробатика "Стефка Спасова"
Сливен прие за поредна година турнира по спортна акробатика "Стефка Спасова"
Валентина Георгиева: Физически се чувствам най-подготвена досега този сезон Валентина Георгиева: Физически се чувствам най-подготвена досега този сезон
Чете се за: 01:52 мин.
Спортни новини 10.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 10.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 10.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 10.10.2025 г., 06:30 ч.
Русев и Тодоров ще участват в основната схема на двойки мъже в Истанбул Русев и Тодоров ще участват в основната схема на двойки мъже в Истанбул
Чете се за: 01:30 мин.
Спортни новини 09.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 09.10.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ) Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ) Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Започва преброяване на мечките у нас
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ