Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
У нас
Снимка: БТА
Софийски градски съд остави в ареста 15-годишното момче, което наръга и уби свой връстник в столичен мол на 19 октомври. Съдът е преценил, че няма опасност момчето да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Той е имал криминални регистрации. Последната е за грабеж през тази година.

Според съда мярката "надзор на Детска педагогическа стая" не е дала необходимия резултат. Здравословният проблем на момчето е по рождение, но не пречи младежът да бъде задържан под стража.

Заседанието на съда вчера беше прекратено, заради влошено здравословно състояние на момчето. То беше откарано в "Пирогов" с линейка, а днес е прегледано от детски кардиолози в Националната кардиологична болница.

#намушка #остана в ареста #15-годишно момче #мол

