Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен

Нови шокиращи подробности за тройното убийство в село Люляково край Бургас. Основната версия е, че 25-годишното момче е убило майка си, сестра си и леля си заради ограничителната заповед срещу него след сигнали за домашно насилие. Прокуратурата му повдигна обвинение с редица отежняващи вината обстоятелства. 7-годишният брат на нападателя е все още в болница – с порезни рани и счупен череп. 25-годишният Фахри проникнал през прозореца в семейната къща, до която нямал право да се приближава заради ограничителна заповед след домашно насилие.

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас: „Деецът е действал изключително хладнокръвно – 7 изстрела с огнестрелното оръжие. Те са били произведени в рамките на около 2–3 минути.“ Ст. комисар Владимир Маринов, директор на ОД на МВР – Бургас: „По телата има и повърхностни рани от нож. Когато е влязъл и е посегнал на брат си, също така го е ударил с приклад по главата и има спукване на черепа.“

Още през август Фахри и баща му са получили разпореждане да не се доближават до дома. Майката се оплаквала, че те не го спазвали.

Хюсеин Ахмед, бивш кмет на Руен: „Много често обикаляха тук около къщата. През ден тя слизаше долу и се оплакваше и на мен – ‘Какво да правя, аз имам две деца’. Дори, последно време разбрах, че тази леля, която и тя е убита, нарочно е била повикана, за да бъде при нея, защото сама я е било страх.“

Проблемите в семейството са и в основата за извършването на убийствата.

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас: „Невъзможността да приеме дистанцирането му от жилището по силата на съдебния акт.“

Комуникацията с обвиняемия по време на разпита била трудна, но няма официални данни да е имал психични проблеми.

Ст. комисар Владимир Маринов, директор на ОД на МВР – Бургас: „Говори бавно, трудно, заеква, но казва, че няма нищо общо. Не признава.“

В село Люляково хората още са шокирани от жестокото престъпление. Но и изненадани как раненото 7-годишно дете първо се престорило, че е в безсъзнание, а после избягало до дома на съседи.

Мустафа Хюсеин, съсед: „Прескочило през оградата, влязло и започнало да чука на вратата, с юмруци удряло. По ръцете му видях, че има кръв и по крачетата му, беше без чорапи.“

Детето ще бъде настанено при родителите на загиналата му майка. Засега остава за лечение, в стабилно състояние, в бургаската болница.