ИЗВЕСТИЯ

Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Стрелбата е извършена с ловна пушка

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тройно убийство в село Люляково до Бургас. 25-годишен застреля майка си, сестра си и леля си, след което ги запали. Прострелял е и 7-годишния си брат, детето е успяло да избяга и е живо.

Продължава да е отцепен от полицията районът около къщата, в която е станало убийството. 25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишното си братче.

Момченцето, въпреки нараняването, е успяло да избяга извън къщата и да съобщи на съседите за инцидента. Когато на място дошли полицейските екипи видели, че къщата гори.

Младежът я е запалил, а вътре в нея са намерени и телата на тримата.

Стрелбата е извършена с ловна пушка. Семейството е имало конфликт от дълго време.

Простреляното момченце е добре. Откарано е в болница без опасност за живота.

Хората от селото разказаха, че бащата е имал забрана да влиза в къщата на стрелеца.

Бащата на момчето все още се издирва, като има съмнение, че също може да е пострадал.

След нападението 25-годишният стрелец е успял да избяга в гората.

Използвана е тактика той да бъде примамен, да дойде сам в центъра на селото, където тази сутрин около 09.30 ч. е бил арестуван от полицията.

По неофициална информация той е имал и психични проблеми. Огледите продължават.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров.

#жертви #тройно убийство #Бургаско #задържан мъж

