Повече от 3 часа продължава заседанието на Съвета за съвместно управление

Съветът за съвместно управление заседава, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, ядосан от шестото място на партията си на изборите в Пазарджик, заговори за преформатиране на правителството и допусна участие на "ДПС - Ново начало" в управлението. Седмица по-късно вече е ясно, че радикално преформатиране няма да има, а една от основните теми на срещата е бюджетът за следващата година.

Повече от три часа продължава срещата между представителите, излъчени от партиите, подкрепящи кабинета в Съвета за съвместно управление. Той започна по неофициална информация в 8.30 ч. тази сутрин. В работата му се включиха премиера Росен Желязков и вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров.