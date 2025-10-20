БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Очаква се утре да стане ясно дали ще има преформатиране на правителството и дали "ДПС – Ново начало" ще се включи в управлението

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Дългоочакваната среща на трите партии, които официално участват в управлението, се отлага за утре заради отсъствие от страната на част от участниците. От този съвет се очаква да стане ясно дали ще се тръгне към преформатиране на правителството, дали "ДПС - Ново начало" ще влезе в управлението и дали коалиционните партньори БСП и "Има такъв народ" ще се съгласят на това.

Отлагането на днешния съвет за съвместно управление беше поискано от БСП заради отсъствието на председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев от страната. Иначе, така нареченото преформатирано управление беше поискано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов миналата седмица, когато той поиска от премиера Росен Желязков да се види както с "ДПС - Ново начало", така и с коалиционните партньори от БСП и "Има такъв народ".

Рано сутринта в позиция на лидера на "ДПС - Ново начало" и председател на парламентарната група Делян Пеевски стана ясно, че той отново преподтвърждава позицията си за пълна подкрепа на правителството, докато то работи за хората. Пише още, че всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки. За него е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението при изпълнение на ангажиментите му към хората. Реално от тази позиция на Делян Пеевски става ясно, че той не поставя никакви други допълнителни условия за пряко участие в властта.

От БСП миналата седмица обявиха, че остават също в управлението. До този момент не е ясно каква е позицията на "Има такъв народ". От свои източници обаче БНТ научи, че най-вероятно и тяхната позиция ще бъде същата, защото реално промяна в настоящата ситуация няма, както става ясно от думите на Делян Пеевски.

По-рано обаче на въпрос дали би останал министър, ако "ДПС - Ново начало" влезе реално във властта, отговори министърът на здравеопазването от квотата на "Има такъв народ".

Силви Кирилов - министър на здравеопазването: "Това е политическо решение, което се взима на друго ниво. Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел и която съм се съгласил, че е правилната и ще доведе до позитивни резултати."

Вижте прякото включване на Ирина Цонева

#преформатиране на правителството #преформатиране на коалицията #"ДПС - Ново начало"

