Стабилността на кабинета - ще се преформатира ли правителството?

Започна важна политическа седмица. Предстои Съветът за съвместно управление да заседава и да стане ясно дали ще се тръгне към преформатиране на правителството и дали "ДПС - Ново начало" ще влезе в управлението. Стана ясно, че преговори с партията на Делян Пеевски ще има само, ако коалиционните партньори БСП и ИТН се съгласят на това.

Отговорът на много от зададените въпроси ще станат ясни утре, когато ще се състои Съветът за съвместно управление, защото по информация на "По света и у нас"в момента съставът на БСП, които са част от коалиционното споразумение за съвместно управление, е непълен, тъй като Драгомир Стойнев не е в страната.

Как се стигна изобщо до тази важна политическа седмица?

Избори в Пазарджик, спечелени от "ДПС - Ново начало", и 6-то място на ГЕРБ-СДС разгневиха лидера на партията Бойко Борисов. Той събра своите съмишленици и членове на партията и ги накара да отидат по места, за да разберат какво мисли електоратът.

Резултатът? Електоратът не иска избори. Не ги иска и ръководството на партията, стана ясно от съвместна пресконференция на премиера Росен Желязков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

На нея в петък Борисов заръча на Росен Желязков да се види с „Има такъв народ“ и с БСП, които, са подписали Споразумение за съвместно управление, и да ги попита дали са съгласни да носят споделена отговорност, ако "ДПС - Ново начало" също се включи официално в управлението.

Той отказа вече да носи отговорност и по тази причина настоя и БСП, и „Има такъв народ“ да кажат своето мнение.

Днес лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски излезе с писмена позиция, в която съобщи, че е разговарял с премиера Росен Желязков и твърдо продължава подкрепата си за правителството и управлението на страната, докато то се грижи „за хората“.

А иначе споразуменията и разговорите между останалите партньори в съвместното управление били въпроси на техни лични взаимоотношения.

Също така в отговор на журналистически въпрос темата коментира и настоящият министър на вътрешните работи Силви Кирилов. До момента единствено от ИТН не са заявили своята позиция и беше попитан дали би останал министър, ако в управлението официално се включи "ДПС - Ново начало".

Силви Кирилов каза, че това е политически отговор, който се решава на много по-високо ниво, а той в момента изпълнява програмата за управление.