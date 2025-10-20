След "кражбата на века": Лувърът остава затворен

Лувърът остава затворен за посетители, ден след обира на скъпоценни бижута на френската монархия. От музея първоначално съобщиха на сайта си, че той ще отвори днес и само някои части ще останат затворени. По-късно обаче говорител на институцията заяви, че това няма да стане. Какво точно беше откраднато, какви са последните данни от разследването и реакциите?

"Като на кино", така посетителите в Лувъра реагираха на това, което медиите във Франция нарекоха "кражбата на века." Вече е ясно и какво точно е било откраднато при обира с камион с подвижна стълба в галерия "Аполон". Това са осем скъпоценни бижута. Сред тях са тиара и брошка на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III, изумрудено колие и обици на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон, както и тиара, колие и една обица от сапфирен комплект, и реликварна брошка. Цялата операция продължава 7 минути. При бягството си крадците изпускат корона, украсена със 1354 диаманта и 56 изумруда. Френският президент Еманюел Макрон коментира късно снощи в Екс.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Кражбата извършена в Лувъра е атака срещу културното наследство, което ценим, защото то е нашата история. Ще възстановим откраднатите произведения и ще изправим извършителите пред съда. Под ръководството на прокуратурата в Париж се прави всичко възможно, навсякъде, за да се постигне това."

От прокуратурата потвърдиха, че 4-ма души се издирват за обира, който изглежда е бил много добре организиран.

Лор Бекуо, прокурор на Париж: "Към момента, според информацията, с която разполагат следователите, на мястото е имало четирима престъпници, двама пристигат с този камион ... други двама престъпници предшестват и следват камиона, когато той се позиционира под балкона, което е позволило и директния достъп до галерията."

Кражбата повдигна въпроса за сигурността в музеите и големите съкращения на персонала през последните години.

Елиз Мюлер, служител в Лувъра: ""В продължение на месеци всички служители по безопасността и сигурността подаваха сигнали, за да привлекат вниманието към проблемите, с които се сблъсквахме ежедневно. Ръководството напълно игнорираше всички тези сигнали и се случи това, от което се опасявахме: грабежи и кражби."

Правителството заяви, че властите вече са започнали преглед на сигурността в Лувъра преди обира. Но за съжаление явно е било твърде късно.