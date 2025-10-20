След "кражбата на века": Лувърът остава затворен

Тиара и брошка на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III, са сред откраднатите бижута
Лувърът остава затворен за посетители, ден след обира на скъпоценни бижута на френската монархия. От музея първоначално съобщиха на сайта си, че той ще отвори днес и само някои части ще останат затворени. По-късно обаче говорител на институцията заяви, че това няма да стане. Какво точно беше откраднато, какви са последните данни от разследването и реакциите?
"Като на кино", така посетителите в Лувъра реагираха на това, което медиите във Франция нарекоха "кражбата на века." Вече е ясно и какво точно е било откраднато при обира с камион с подвижна стълба в галерия "Аполон". Това са осем скъпоценни бижута. Сред тях са тиара и брошка на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III, изумрудено колие и обици на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон, както и тиара, колие и една обица от сапфирен комплект, и реликварна брошка. Цялата операция продължава 7 минути. При бягството си крадците изпускат корона, украсена със 1354 диаманта и 56 изумруда. Френският президент Еманюел Макрон коментира късно снощи в Екс.
Еманюел Макрон, президент на Франция: "Кражбата извършена в Лувъра е атака срещу културното наследство, което ценим, защото то е нашата история. Ще възстановим откраднатите произведения и ще изправим извършителите пред съда. Под ръководството на прокуратурата в Париж се прави всичко възможно, навсякъде, за да се постигне това."
От прокуратурата потвърдиха, че 4-ма души се издирват за обира, който изглежда е бил много добре организиран.
Лор Бекуо, прокурор на Париж: "Към момента, според информацията, с която разполагат следователите, на мястото е имало четирима престъпници, двама пристигат с този камион ... други двама престъпници предшестват и следват камиона, когато той се позиционира под балкона, което е позволило и директния достъп до галерията."
Кражбата повдигна въпроса за сигурността в музеите и големите съкращения на персонала през последните години.
Елиз Мюлер, служител в Лувъра: ""В продължение на месеци всички служители по безопасността и сигурността подаваха сигнали, за да привлекат вниманието към проблемите, с които се сблъсквахме ежедневно. Ръководството напълно игнорираше всички тези сигнали и се случи това, от което се опасявахме: грабежи и кражби."
Правителството заяви, че властите вече са започнали преглед на сигурността в Лувъра преди обира. Но за съжаление явно е било твърде късно.