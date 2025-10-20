Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради обществена поръчка за 3 млн. лева

Специализирана акция на Европрокуратурата в Община Пловдив. Часове наред разследващите със съдействието на Главна дирекция "Национална полиция" извършваха претърсвания по подозрения за измами с обществени поръчки. Обект на проверката е проект, реализиран от предишната управа, който е свързан със зелените и обществени пространства в Пловдив.

Сградата на общината осъмна под полицейска блокада. На влизане кметът Костадин Димитров коментира, че не знае какво се случва. А преди това зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов излезе от сградата, придружен от униформени и поемни лица. Те се насочиха към бившия партиен дом, където също има общински дирекции. От Европрокуратурата впоследствие уточниха, че претърсванията са за проект на стойност 3 млн. лв. Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров коментира, че няма притеснения.

Здравко Димитров – бивш кмет на Пловдив: "Само ще кажа, че АДФИ две години стоеше непрекъснато в община Пловдив в мандата, две години имаше офис и проверяваха абсолютно всеки документ. - По тази поръчка? - Не само тази, ние имаме много поръчки, ние работихме.

Проверяваната поръчка касае основно ремонт на базата на общинското предприятие "Чистота".

Димитър Георгиев – бивш управител на ОП "Чистота": "През нас финансиране не е минавало и съответно контрол през нас не е минавал, ние не сме осъществявали контрол. Единствено нас, което ни интересуваше настилката да бъде с товароносимост над 20 тона поради това че вътре влизаха тежки машини, доколкото знам това условие беше спазено."

Здравко Димитров – бивш кмет на Пловдив: "И за машини, отделно купихме и нови машини, защото паркът беше много стар, а пък сградите, за които коментираме, сградите не бяха 50-60 години, не бяха то сигурно има и снимки."

снимки: БТА

За проекта е отговарял зам.-кметът по екология, който обаче отказа да бъде цитиран и напомни, че документите се намират в общината и може да бъдат проверени. От прокуратурата посочват, че по случая има твърдения за злоупотреба със служебно положение в периода 2022-2023 г. от бивши длъжностни лица на общината, но имена не се посочват. Според разследването управителят и законният представител на фирмата изпълнител са заподозрени, че са представили фалшива документация със завишени количества и цени. В офиса на фирмата екипът ни не намери служители, а на посочените телефони никой не отговори.