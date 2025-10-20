Спазва ли се примирието в Газа?

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че примирието между Израел и Хамас все още е в сила, след като израелската армия атакува Газа заради нарушения на споразумението от страна на палестинската групировка.

Според Тръмп ръководството на Хамас не е замесено в никакви предполагаеми нарушения. Специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се върнаха в Израел и вече разговаряха с премиера Бенямин Нетаняху.

"Ами, ще трябва да видим какво се случва. Искаме да се уверим, че всичко ще бъде много мирно с Хамас. И както знаете, те са доста буйни. Те стрелят и смятаме, че може би ръководството не е замесено в това, а може би някои бунтовници вътре. Но така или иначе, ще се справим с това по правилния начин - твърдо, но правилно".

В същото време делегация на Хамас обсъжда крехкото примирие с посредниците Катар и Египет в Кайро. Тази вечер Хамас връща още едно тяло на израелски зложик. Израелските атаки в неделя, при които загинаха най-малко 45 палестинци, са първите по мащаба си след сключената на 10 октомври сделка.

Израелската армия заяви, че е била предизвикана със стрелба от Хамас.