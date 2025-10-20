Нов протест за запазване на Боянското блато

Отново протест за запазване на Боянското блато. Протестиращи се събраха пред сградата на Столичната община и отново заявиха исканията си - да се наложи строителна забрана около Боянското блато и да бъде направен пълен одит на устройствените планове.

Припомняме, че през последните месеци граждани и екоактивисти алармираха за засипване на терени, използване на тежка техника и подготовка за строеж – въпреки че зоната е обявена за воден обект.

Проблемът? Част от територията е в частна собственост. А Върховният административен съд отмени заповедта, с която се определят границите на блатото. Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова коментира, че случаят попада в параграф 22.

Блатото има нужда от защита, но такава не може да бъде приложена заради правната рамка. Днес арх. Панайотова беше изслушана на извънредна комисия по устройство на територията.