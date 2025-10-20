Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници

Двамата 15-годишни са задържани за смъртта на своя връстник, наръган в столичен мол. Задържаните се намират в сградата на столичното Трето районно управление. По неофициална информация двамата са жители на столичния квартал "Факултета". Единият е уличен като извършител, вторият на този етап все още - като свидетел, но не е изключено да се окаже, че има отношение към нанасянето на фаталната прободна рана на 15-годишното момче, което по-късно почина в болница. Всичко това се уточнява както от записи на камери, така и от показания на други свидетели на случилото се. В момента според събраното като доказателства на този етап от разследващите се обсъжда заедно с наблюдаващ прокурор, който е назначен след като материалите са докладвани в Софийската градска прокуратура, за да се прецени на кого да бъдат повдигнати обвинения и какви точно да бъдат тези обвинения.

От своя страна, от столичния търговски център, където стана фаталния инцидент, обясниха, че на тяхната територия това е първи подобен инцидент. Такъв тип сбивания през последните години не е имало. Говори и шефът на охраната в мола, който отказа да даде подробности как точно са реагирали неговите колеги, тъй като има разкази на очевидци, според които охраната се е намесила със закъснение.

Даниел Нейков, представител на охранителната фирма: "Каквото е поискано от нас от разследващите органи, е предоставено. Всичко е било така, както е изписано в плана за охрана и другите документи, регламентиращи дейността ни."