Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Полицейска акция в Община Пловдив
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
У нас
Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив

Община Пловдив е под полицейска блокада. Служители на жандармерията пазят входа и граждани не се допускат. По информация на „По света и у нас“ европрокуратурата със съдействието на МВР разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие „Чистота“.

Сградата на общината е под полицейска блокада часове наред. На влизане кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира, че не знае какво се случва и очаква да разбере. От общината разследващите изнесоха компютър, който след това беше върнат. Малко преди това от сградата излезе заместник-кметът по строителството Хакъ Сакъбов, придружен от униформени и поемни лица. Те се насочиха към бившия партиен дом, където също се помещава ресорна общинска администрация.

Според информация на "По света и у нас" Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив. Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет. Ремонтът е финансиран с евросредства. Стойността на целия проект е 3 млн. лв., но той включва ремонтът и на „Чистота“ и на другото предприятие „Градини и паркове".

Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. Продължават да се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията. До този момент официални изявления не са направени.

#Европрокуратурата #разследване #Пловдив

