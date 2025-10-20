БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
11:55, 20.10.2025
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
11:00, 20.10.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
09:58, 20.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
09:56, 20.10.2025
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
08:36, 20.10.2025
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
07:38, 20.10.2025
Чете се за: 02:00 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 20.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 20.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:23, 20.10.2025
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са...
12:17, 20.10.2025
Стабилността на кабинета - ще се преформатира ли правителството?
11:51, 20.10.2025
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
10:27, 20.10.2025
Георги Милков за примирието в Газа: Никой не вярва на обявения от...
10:26, 20.10.2025
Ще има закъсняло лято в края на седмицата, зимата може да е по-топла
09:58, 20.10.2025
Крехкото примирие в Газа: "Спирането на огъня още е в...
09:41, 20.10.2025
Без дом: Още семейства от „Хаджи Димитър“ търсят помощ...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
4
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
5
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...
Реклама
Най-четени
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 20.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 19.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 19.10.2025
Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
13:30, 19.10.2025
Чете се за: 03:47 мин.
Спортни новини 19.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 19.10.2025
Крис Йорданов в предаването "Аз съм"
08:57, 19.10.2025
Чете се за: 02:45 мин.
Спортни новини 18.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 18.10.2025
Реклама
Водещи новини
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
12:27, 20.10.2025
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
11:51, 20.10.2025
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
12:23, 20.10.2025
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
11:57, 20.10.2025
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
11:51, 20.10.2025
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е...
13:29, 20.10.2025
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
12:02, 20.10.2025
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
12:33, 20.10.2025
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ