Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа

Лувърът в Париж остана затворен за втори ден след кражбата на осем бижута, принадлежали на френската корона.

Колие на кралица Мария-Амалия с осем сапфира и 631 диаманта, диадемата на императрица Евгения с почти 2000 диаманта и прочутото колие на императрица Мария-Луиза с 32 изумруда и 1138 диаманта – до вчера сутринта всички те бяха част от колекцията на Лувъра. Днес обаче търсенето на накитите, както и на четиримата извършители на грабежа, все още продължава.

Жералд Дарманен, министър на правосъдието: “Това, което е сигурно, е, че сме се провалили, щом е възможно да се постави повдигач по средата на улица в Париж, да се качат хора за няколко минути, да се откраднат безценни бижута и да се представи Франция в ужасна светлина.”

Макар алармите в музея да са се включили, а петима служители на музея да са реагирали, извършителите са успели да приключат с обира за едва 7 минути.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че бижутата “ще бъдат намерени, а извършителите - изправени пред правосъдието. Детайлите около случилото се обаче все още се изясняват от близо 60 следователи и екипи на полицията.

В социалните мрежи бяха споделени и първи кадри на туристи, станали свидетели на грабежа. И въпреки че Лувърът остана затворен за втори ден, хиляди души минаваха покрай празния му вход с усещането, че стават свидетели на нещо значимо.

- Музеят е затворен за два дни. Дошли се отдалече и това вече е причина за недоволство. Знаем причините, но все пак сме разочаровани.

снимки: БТА

Пред най-големия музей в света предстои трансформация. С обявения от президента Макрон проект за основен ремонт “Нов Ренесанс за Лувъра”, подсилена сигурност, по-добра поддръжка на залите и по-добри условия за посещение се очакват да бъдат подсигурени между следващата година и 2031 г.

Автор: Михаил Иванов, кор. на БНТ в Париж