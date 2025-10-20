БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Есенното слънце ще става все по-щедро в близките дни

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
И днес ще остане слънчево, с повече облаци, но без валежи, в южните райони от страната. Ще духа слаб североизточен вятър. Дневните температури ще са с градус по-високи от вчера - предимно между 15° и 20°.

Утре в повечето райони сутрешните температури ще са между 2° и 7°, но в котловините и по високите полета ще паднат до 1-2° под нулата. На места в низините и по поречията видимостта ще е временно намалена. Около обяд високата и средната облачност ще започнат да се увеличават. На отделни места в Рило-Родопската област и в югоизточните райони слабо ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са без промяна все още между 15° и 20°, в София – около 16°.

И по Черноморието сутринта видимостта ще е намалена. А след обяд и там облачността ще се увеличава. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са около 16°-18°. Вълнението на морето пак ще се усили до умерено - около 2-3 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

В сряда и четвъртък ще е слънчево, с изключение на южните и планински райони, където на отделни места слабо ще превали дъжд, ще има сутрешни мъгли в равнините. Затоплянето ще е постепенно, сутрешните температури ще са между 4° и 9°, а дневните - от 17° до 22°.

В петък ще е ветровито, облачността ще се увеличи, ще има райони с превалявания.

В събота пак ще е слънчево с температури следобед предимно между 22° и 27°.

#времето #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
