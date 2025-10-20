Есенното слънце ще става все по-щедро в близките дни

И днес ще остане слънчево, с повече облаци, но без валежи, в южните райони от страната. Ще духа слаб североизточен вятър. Дневните температури ще са с градус по-високи от вчера - предимно между 15° и 20°.

Утре в повечето райони сутрешните температури ще са между 2° и 7°, но в котловините и по високите полета ще паднат до 1-2° под нулата. На места в низините и по поречията видимостта ще е временно намалена. Около обяд високата и средната облачност ще започнат да се увеличават. На отделни места в Рило-Родопската област и в югоизточните райони слабо ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са без промяна все още между 15° и 20°, в София – около 16°.

И по Черноморието сутринта видимостта ще е намалена. А след обяд и там облачността ще се увеличава. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са около 16°-18°. Вълнението на морето пак ще се усили до умерено - около 2-3 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

В сряда и четвъртък ще е слънчево, с изключение на южните и планински райони, където на отделни места слабо ще превали дъжд, ще има сутрешни мъгли в равнините. Затоплянето ще е постепенно, сутрешните температури ще са между 4° и 9°, а дневните - от 17° до 22°.

В петък ще е ветровито, облачността ще се увеличи, ще има райони с превалявания.

В събота пак ще е слънчево с температури следобед предимно между 22° и 27°.