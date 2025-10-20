Кая Калас за срещата между Путин и Тръмп в Будапеща: Това не е хубаво

Външните министри от Европейския съюз се срещат в Люксембург. На заседанието ще бъде обсъден 19-ият пакет санкции срещу Русия.

В дискусиите ще се включи лично и външният министър на Украйна Андрей Сибиха, който ще информира колегите си за ситуацията на бойното поле в Украйна и за най-неотложните нужди на Киев. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас каза пред журналисти преди заседанието, че очаква 19-ият пакет санкции да бъде приет още тази седмица, макар и не на днешното заседание.

Калас коментира, че възможността за евентуална среща между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща "не е приятна".