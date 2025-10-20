Кая Калас за срещата между Путин и Тръмп в Будапеща: Това не е хубаво

Външните министри от Европейския съюз се срещат в Люксембург. На заседанието ще бъде обсъден 19-ият пакет санкции срещу Русия.
В дискусиите ще се включи лично и външният министър на Украйна Андрей Сибиха, който ще информира колегите си за ситуацията на бойното поле в Украйна и за най-неотложните нужди на Киев. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас каза пред журналисти преди заседанието, че очаква 19-ият пакет санкции да бъде приет още тази седмица, макар и не на днешното заседание.
Калас коментира, че възможността за евентуална среща между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща "не е приятна".
Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Относно Будапеща - не, това не е хубаво. Искам да кажа, че човекът, за когото е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд, идва в европейска държава, а въпросът отново е дали има някаква полза от това. Мисля, че трябва да видим как се развиват нещата в Будапеща, тъй като ние бяхме много твърди, а Русия преговаря, само когато е подложена на натиск. Надяваме се и президентът Тръмп ще направи същото."