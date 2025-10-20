Президентите Радев и Шуйок обсъдиха двустранните отношения и глобалните конфликти, включително войната в Украйна

Двустранните политически, икономически и културни отношения бяха във фокуса на разговорите между президентите на България и Унгария. Това стана ясно по време на изявленията на двамата държавни глави в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Румен Радев акцентира върху общата позиция на двете държави по глобалните конфликти, като войната в Украйна и ситуацията в Газа. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок похвали отличните двустранни отношения между двете държави.

Двамата обсъдиха и предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп, която ще се проведе в Унгария.