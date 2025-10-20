Президентите Радев и Шуйок обсъдиха двустранните отношения и глобалните конфликти, включително войната в Украйна

Двустранните отношения между България и Унгария във фокус на срещата на държавните глави
Двустранните политически, икономически и културни отношения бяха във фокуса на разговорите между президентите на България и Унгария. Това стана ясно по време на изявленията на двамата държавни глави в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.
Румен Радев акцентира върху общата позиция на двете държави по глобалните конфликти, като войната в Украйна и ситуацията в Газа. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок похвали отличните двустранни отношения между двете държави.
Двамата обсъдиха и предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп, която ще се проведе в Унгария.
Румен Радев, президент на Република България: „Важен акцент в нашите разговори бяха и конфликтите в Близкия Изток и продължаващата война в Украйна. Искам да отбележа, че унгарската страна не се отклони от своята позиция за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация чрез въоръжаване и продължаване на войната, за което аз отдавна говоря, че ще доведе до още повече жертви, още по-големи разрушения и по-големи загуби на територия от страна на Украйна.“
Тамаш Шуйок, президент на Унгария: „България е много важен съюзник за Унгария, а приятелството на президента Радев оценявам както аз, така и цялата унгарска държава. Това приятелство, тази дружба се усеща не само на най-високо държавно ниво, но и в обществените и политически връзки във всеки един аспект.“