БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентите Радев и Шуйок обсъдиха двустранните отношения и глобалните конфликти, включително войната в Украйна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

Двустранните отношения между България и Унгария във фокус на срещата на държавните глави

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двустранните политически, икономически и културни отношения бяха във фокуса на разговорите между президентите на България и Унгария. Това стана ясно по време на изявленията на двамата държавни глави в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Румен Радев акцентира върху общата позиция на двете държави по глобалните конфликти, като войната в Украйна и ситуацията в Газа. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок похвали отличните двустранни отношения между двете държави.

Двамата обсъдиха и предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп, която ще се проведе в Унгария.

Румен Радев, президент на Република България: „Важен акцент в нашите разговори бяха и конфликтите в Близкия Изток и продължаващата война в Украйна. Искам да отбележа, че унгарската страна не се отклони от своята позиция за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация чрез въоръжаване и продължаване на войната, за което аз отдавна говоря, че ще доведе до още повече жертви, още по-големи разрушения и по-големи загуби на територия от страна на Украйна.“

Тамаш Шуйок, президент на Унгария: „България е много важен съюзник за Унгария, а приятелството на президента Радев оценявам както аз, така и цялата унгарска държава. Това приятелство, тази дружба се усеща не само на най-високо държавно ниво, но и в обществените и политически връзки във всеки един аспект.“

#президента Румен Радев #Тамаш Шуйок #двустранни отношения

Последвайте ни

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
3
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
4
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
5
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Политика

Стабилността на кабинета - ще се преформатира ли правителството?
Стабилността на кабинета - ще се преформатира ли правителството?
Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС за пълен мандат, докато работи за хората Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС за пълен мандат, докато работи за хората
Чете се за: 01:02 мин.
Втори ден от посещението на унгарския държавен глава Тамаш Шуйок в България Втори ден от посещението на унгарския държавен глава Тамаш Шуйок в България
Чете се за: 00:45 мин.
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли правителството? Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли правителството?
Чете се за: 01:12 мин.
Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"? Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?
Чете се за: 02:07 мин.
Божидар Божанов: Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо, дори не може да прати страната на избори Божидар Божанов: Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо, дори не може да прати страната на избори
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ