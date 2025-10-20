България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски

България е готова да пусне самолета на Владимир Путин да прелети през въздушното ни пространство за евентуална среща с Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Будапеща. Това стана ясно от думите на българския министър на външните работи Георг Георгиев в отговор на БНТ. Георгиев участва в среща на външните министри на страните от ЕС в Люксембург. Министърът уточни, че среща между Путин, Тръмп и Зеленски все още не е насрочена, но когато се полагат усилия за мир, е логично тези усилия да бъдат подкрепени.

Министърът Георгиев каза, че първо трябва да бъде насрочена срещата между президентите на Русия, САЩ и Украйна и тогава ще се обсъждат детайлите. Но ако условието за постигането на мир е да се проведе такава среща, тогава логично е тя да бъде подкрепата. Според него няма как да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея. България и ЕС гледат с надежда на провеждането на такава среща, защото бъдещето на Украйна трябва не трябва да се решава без самата Украйна. Според него България ще продължи да подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна.

Георг Георгиев - министър на външните работи: “Вижте, когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има такава среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствена по възможните начини”. Как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея?”

Дипломат номер едно на ЕС Кая Калас съобщи, че до края на седмицата трябва да бъде одобрен 19-ия пакет от санкции. Калас обяви, че това няма да е последният пакет от санкции срещу Русия. Според нея има голяма подкрепа за използването на замразените руски активи за Украйна. Министрите на външните работи на страните от ЕС са поискали от Еврокомисията да представи допълнителни мерки за енергийната сигурност на Украйна, както и по-сериозни мерки срещу Сенчестия флот на Путин.

След изборите в Република Северна Македония вчера българският външен министър коментира, че се надява българите да бъдат включени в Конституцията на страната като първа стъпка за започването на преговорите.

Георг Георгиев - министър на външните работи на България: “За съжаление едно от неприятните свойства на изборите е да вадят на повърхността някои мисли и думи на политиците, от които те вероятно в последствие се разкайват. Но винаги сме казвали, че не бива да правим заложници на европейската политика и на международните отношения нашите вътрешнополитически предизвикателства. В този смисъл аз се надявам, че след като изборите в Република Северна Македония преминаха, там страстите ще се уталожат и правителството ще може да се отдаде на своите ясни поети през 2022 година ангажименти посредством европейския консенсус. България няма никаква промяна в позицията си, нито пък причина да променя позицията си.”

