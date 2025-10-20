БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България е готова да пусне самолета на Владимир Путин да прелети през въздушното ни пространство за евентуална среща с Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Будапеща. Това стана ясно от думите на българския министър на външните работи Георг Георгиев в отговор на БНТ. Георгиев участва в среща на външните министри на страните от ЕС в Люксембург. Министърът уточни, че среща между Путин, Тръмп и Зеленски все още не е насрочена, но когато се полагат усилия за мир, е логично тези усилия да бъдат подкрепени.

Министърът Георгиев каза, че първо трябва да бъде насрочена срещата между президентите на Русия, САЩ и Украйна и тогава ще се обсъждат детайлите. Но ако условието за постигането на мир е да се проведе такава среща, тогава логично е тя да бъде подкрепата. Според него няма как да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея. България и ЕС гледат с надежда на провеждането на такава среща, защото бъдещето на Украйна трябва не трябва да се решава без самата Украйна. Според него България ще продължи да подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна.

Георг Георгиев - министър на външните работи: “Вижте, когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има такава среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствена по възможните начини”. Как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея?”

Дипломат номер едно на ЕС Кая Калас съобщи, че до края на седмицата трябва да бъде одобрен 19-ия пакет от санкции. Калас обяви, че това няма да е последният пакет от санкции срещу Русия. Според нея има голяма подкрепа за използването на замразените руски активи за Украйна. Министрите на външните работи на страните от ЕС са поискали от Еврокомисията да представи допълнителни мерки за енергийната сигурност на Украйна, както и по-сериозни мерки срещу Сенчестия флот на Путин.

След изборите в Република Северна Македония вчера българският външен министър коментира, че се надява българите да бъдат включени в Конституцията на страната като първа стъпка за започването на преговорите.

Георг Георгиев - министър на външните работи на България: “За съжаление едно от неприятните свойства на изборите е да вадят на повърхността някои мисли и думи на политиците, от които те вероятно в последствие се разкайват. Но винаги сме казвали, че не бива да правим заложници на европейската политика и на международните отношения нашите вътрешнополитически предизвикателства. В този смисъл аз се надявам, че след като изборите в Република Северна Македония преминаха, там страстите ще се уталожат и правителството ще може да се отдаде на своите ясни поети през 2022 година ангажименти посредством европейския консенсус. България няма никаква промяна в позицията си, нито пък причина да променя позицията си.”

Вижте прякото включване на Десислава Апостолова

#Влодимир Зеленски #срещата Тръмп - Путин # Георг Георгиев #Владимир Путин

Последвайте ни

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
3
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
4
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
5
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
6
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
24-годишна жена загина при катастрофа
6
24-годишна жена загина при катастрофа

Още от: По света

Спазва ли се примирието в Газа?
Спазва ли се примирието в Газа?
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 02:37 мин.
Външният министър Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Люксембург Външният министър Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Люксембург
Чете се за: 02:52 мин.
Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Атина Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Атина
Чете се за: 00:50 мин.
Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция
Чете се за: 01:32 мин.
Кая Калас за срещата между Путин и Тръмп в Будапеща: Това не е хубаво Кая Калас за срещата между Путин и Тръмп в Будапеща: Това не е хубаво
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Задържаният за убийството на момче в мол е криминално проявен
Задържаният за убийството на момче в мол е криминално проявен
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради обществена поръчка за 3 млн. лева Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради обществена поръчка за 3 млн. лева
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с над 18% от януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ