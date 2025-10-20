БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Външният министър Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Люксембург

Външният министър Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Люксембург
Снимка: МВнР
Слушай новината

Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в редовното месечно заседание на Съвет "Външни работи" на Европейския съюз, което се проведе днес в Люксембург. В рамките на заседанието министрите обсъдиха ключови теми, включително руската агресия срещу Украйна, отношенията между ЕС и Индийско-тихоокеанския регион, ситуацията в Близкия изток, както и развитието в Судан, Молдова и Грузия.

По темата за продължаващата руска агресия срещу Украйна в заседанието участва и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига. Министрите направиха преглед на последните развития и потвърдиха решимостта на Европейския съюз да продължи подкрепата за Киев. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас информира за своето посещение в Киев и за напредъка по европейските ангажименти в областта на сигурността, военното обучение и финансовата помощ за Украйна.

В изказването си министър Георгиев подчерта, че България последователно подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир, основан на принципите на суверенитета и териториалната цялост на Украйна и подчерта значението на запазване на трансатлантическото единство.

България подкрепя също така ускореното приемане на 19-ия пакет от санкции срещу Русия и инициативите за създаване на Специален трибунал за извършените престъпления.

Министър Георгиев подчерта значението на засилено сътрудничество по линията ЕС–НАТО за укрепване на отбранителните способности на Източния фланг и Черноморския регион. Той отбеляза, че новата Стратегия на ЕС за Черноморския регион създава възможност за реализиране на съвместни проекти за повишаване на регионалната сигурност, стабилност и свързаност.

В контекста на отношенията между ЕС и страните от Индийско-тихоокеанския регион, министрите обсъдиха подготовката за предстоящия Четвърти министерски форум ЕС–ИТР, който ще се състои на 20 - 21 ноември 2025 г. в Брюксел. България изрази подкрепа за по-дълбоко партньорство с ключови държави от региона – Индия, Австралия, Япония и Виетнам – в областите на сигурността, енергетиката, цифровизацията и устойчивото развитие.

В рамките на дискусията относно ситуацията в Близкия изток министрите приветстваха постигнатото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас. Министър Георгиев подчерта, че България подкрепя всички дипломатически усилия, насочени към постигане на траен мир и стабилност в региона.

