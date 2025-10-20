Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен

15-годишен е обвинен за умишленото убийство на своя връстник в столичен МОЛ. Фаталният инцидент стана снощи около 19:30 след сбиване между двамата младежи.

Обвиняемият е криминално проявен, жертвата няма крими досие. Уличеният като извършител е опитал да се скрие. Задържан е около полунощ в столичния квартал "Христо Ботев", където е бил при свои роднини. Той е направил самопризнания.

Потвърди се неофициалната версия, че между двете 15-годишни момчета е имало стар конфликт. Той обаче не се е изразявал във физически агресия, а само в размяната на взаимни заплахи. Двамата са се засекли случайно в столичен МОЛ снощи.

Жертвата е бил в компания с още двама негови приятели, а обвиняемият - с един негов познат. От разпитаните общо 11 свидетели, има данни, че след размяна на реплики, жертвата - 15-годишният Красимир - посегнал и ударил обвиняемия, също 15-годишен - Гого. След това фаталните събития се развили буквално за няколко секунди.

Това са спортните обувки на 15-годишния Красимир. Обул ги за последно на тренировката в събота.

"Вчера ми се обади, вечерта говорихме ми ни каза "тренер идвам, ще взема медал". И дойдоха заявките, че той е в тройката на България, което ме прави още по-тъжна", коментира Кристиана Колева, треньор на убитото момче.

Краси е имал трети резултат за своята възраст и категория от регистрираните участници в предстоящото републиканско първенство. Искал да стане шампион във вдигането на тежести и да се качи на международния тепих. За секунди мечтите му остават в миналото.

"Този инцидент от видеонаблюдението, което виждаме се развива за по-малко от 5 секунди", посочи Любомир Николов, директор на СДВР. "Обвиняемият е извадил джобен нож с дължина на острието коло 9.5 - 10 сантиметра и е нанесъл един удар с ножа в областта на сърцето на жертвата, в резултат на което е настъпила и смъртта", заяви Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София.

След този фатален удар, обвиняемият Гого, на 15 години, заедно със свой приятел напускат търговския център през аварийния изход. Много бързо от центъра на София момчето успява да стигне до крайния квартал "Христо Ботев".

"Там установихме наистина извършителя, който съдейства със самопризнание и с показване на оръжието на престъплението, нож около 9-10 сантиметров, сгъваем, който иззехме по досъдебното производство", заяви Любомир Николов.

Полицаите са очаквали, че заподозреният като извършител може да отиде именно в кв. "Христо Ботев", тъй като вече 3 години той е под надзора на Детска педагогическа стая заради поредица от 5 кражби и един грабеж. Дори е бил настаняван в социален дом в Елин Пелин за две години.

"През този период, там също споделят неговите възпитатели и надзорници, че детето е било проблемно, като той от 2024 година август месец, с решение на Районния съд в Елин Пелин е върнат на неговите родители", обясни Николов.

Жертвата Красимир няма криминални прояви. Освен на тренировки и състезания, редовно ходел и на училище.

"Много добро дете. Един от най-кротките ми. Той е слънчево дете. Не беше конфликтна личност изобщо", каза Кристиана Колева, треньор на убитото момче.

Прокуратурата ще поиска постоянното задържане на обвиняемия Гого. Ако бъде признат за виновен той може да получи максимално наказание от 5 години лишаване от свобода, защото към момента на убийството няма навършени 16 години.

От търговския център обясниха пред БНТ, че са взели всички мерки за сигурност. От охранителната фирма казаха, че са действали според правилата в такива случаи. Фактът, обаче е, че след като е намушкал своя опонент, 15-годишният Гого е успял да напусне мола, при това през аварийния изход, без охраната да успее да го задържи.

От столичната полиция днес обясниха, че миналата седмица са събрали управителите на всички молове в столицата и са ги инструктирали, че след края на топлото време трябва да увеличат охраната и да бъдат по-бдителни за възможни инциденти.

