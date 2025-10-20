"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на изборите в РСМ

Управляващата партия печели най-много кметски места на местните избори в Република Северна Македония. При обработени почти 100 процента от протоколите ВМРО-ДПМНЕ на премиера Християн Мицкоски печели изборите за кмет още на първи тур или отива на балотаж в 53 от 80-те общини в страната.

Голямата изненада е надпреварата за кметското място в столицата Скопие - кандидатът на ВМРО - ДПМНЕ се изправя на балотаж срещу антисистемната про-руска партия Левица. Означава ли това, че гражданите на югозападната ни съседка одобряват и политиката на управляващата партия спрямо евроинтеграционния процес?

"Драги приятели, имаме победа в над 30 общини още на първия кръг", каза Християн Мицкоски - премиер на Република Северна Македония.

Управляващата ВМРО - ДПМНЕ направи и исторически пробив в бастиона на опозиционния Социалдемократически съюз на Македония - град Струмица, където кандидатът Петър Янков спечели с разлика от над 5000 гласа. 20 години чакахме този ден за Струмица, каза премиерът Християн Мицкоски и определи резултата като избор за насоката на държавата.

"Обещахме победа и постигнахме победа, триумф на народа, на верния народ. Тази вечер Македония не избра просто една партия, а избра насока, избра ценности, избра хора, които вярват в работа, а не в приказки. Но тази убедителна победа не е краят, а само началото на новата македонска енергия, мирна, решителна и справедлива", коментира Християн Мицкоски.

Но опозицията обяви, че управляващите нямат много поводи за празнуване, тъй като ВМРО-ДПМНЕ и партия "Знам" на отцепилия се от социалдемократите Максим Димитриевски са изгубили една трета от получените гласове от парламентарния вот миналата година. СДСМ е с три кметски места след първия тур от изборите - в Богданци, Крива Паланка и Кривогащани.

"Този резултат мисля, че не е този, които искахме всички. Но имайки предвид обстоятелствата, това не е лош резултат", заяви Венко Филипче - лидер на СДСМ.

В столицата Скопие кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително. На втори тур той ще се изправи срещу Амар Мечинович от Левица.

В политическия лагер на етническите албанци коалицията Национален алианс за интеграция, начело с Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети спечели повече гласове от коалицията "ВЛЕН", но бившият външен министър Буяр Османи изгуби битката за кметското място в албанския квартал Чаир в Скопие в полза на Иззет Меджити.

Местните избори се определят като "стрес тест" за политиката на правителството и блокирането на началото на преговорите за еврочленство с отказа да се изпълни основното изискване - промяна в Конституцията, с която да бъдат вписани и българите. Балотажът ще се проведе на 2 ноември.